Neue Runde für „Neckartal-Odenwald aktiv“ und „Badisch-Franken“

Landrat Dr. Achim Brötel: „Dass das Erfolgsmodell Leader im Neckar-Odenwald-Kreis auch in der kommenden Förderperiode fortgeführt wird, ist für mich eine absolut folgerichtige Entscheidung. In den acht Jahren der aktuellen Periode konnten nämlich insgesamt rund 8,8 Millionen Euro für Projekte sowie rund 1,48 Millionen Euro Regionalbudget in unsere Aktionsgebiete ausgeschüttet werden. Letztlich konnten damit zahlreiche Projekte im Kreis umgesetzt werden, die sonst möglicherweise gar nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen realisiert worden wären. Ganz besonders freut mich, dass wieder alle 27 Städte und Gemeinden unseres Landkreises dabei sind. Deshalb danke ich allen Verantwortlichen, die die Bewerbung für die neue Förderperiode mit auf den Weg gebracht haben. Ich bin schon gespannt, welche kreativen Projekte zum Zuge kommen werden. Die Mittel sind nun da – deshalb: Nur zu!“

Sieglinde Pfahl, Vorsitzende Regionalentwicklung „Neckartal-Odenwald aktiv“: „Ich freue mich riesig über die Fortführung. Innovative und wichtige Leader-Projekte haben in den letzten Jahren die Region gestärkt, die Lebensqualität verbessert und zudem unsere Dörfer und Städte attraktiv und zukunftsfähig gemacht. Wo sonst gibt es ein Förderprogramm, bei dem nach transparenten Kriterien die Menschen vor Ort entscheiden? Mit Leader kommt Europa sozusagen zu uns nach Hause. Menschen arbeiten zusammen, bringen sich ein, entwickeln und fördern und dies hauptsächlich im Ehrenamt. Das macht richtig Freude, deshalb möchten wir die Erfolgsgeschichte gerne weiterschreiben.“

Alfred Beetz, Vorsitzender Regionalentwicklung „Badisch-Franken“: „Die Leader-Aktionsgruppe Badisch-Franken freut sich über die Aufnahme in die neue Förderperiode. Mit guten Ideen und Projekten wollen wir weiter an der Entwicklung und Gestaltung der Zukunft unseres ländlichen Raumes arbeiten und freuen uns über interessante Förderanträge, die – wie mir gesagt wurde – ohne Leader kaum möglich sind. Wir nehmen die Herausforderung an, um mit bewährten und neuen Handlungsfeldern die Dörfer und Städte liebenswert und lebendig zu erhalten, unsere Landschaft mit Tourismus und Kultur attraktiv zu fördern und die Wertschöpfung unserer Wirtschaft und Landwirtschaft auszubauen. Gleichzeitig werden wir Themen wie Klimaschutz und Klimawandel verstärkt in den Fokus nehmen. Besonders freut es mich, dass die bisherige Gebietskulisse bleibt und durch die Aufnahme der Stadtkerne von Tauberbischofsheim und Lauda-Königshofen sowie durch 13 Ortschaften von Wertheim erweitert wird.“