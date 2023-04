Kommunionkinder St. Martin Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim. „Weites Herz – offene Augen“: unter diesem Leitwort feierten am Sonntag in der Tauberbischofsheimer Stadtkirche St. Martin 14 Kinder ihre Erstkommunion. Kooperator Arul Arockiasamy band im Predigtgespräch sehr stark die Kinder mit ein. Der Gottesdienst war von den Kommunionkindern mitgestaltet worden, musikalisch begleitet von der „Band ohne Namen“ unter Leitung von Martina Wamser und Lukas Kohler an der Orgel. Zuvor zogen die Kinder mit ihren Paten in feierlicher Prozession in die Stadtkirche St. Martin ein, musikalisch begleitet von der Tauberbischofsheimer Stadtkapelle. Ein besonderer Dank ging an das Vorbereitungsteam. Für die Gruppenbegleiterinnen Elena Hornak, Nadine Krug, Stephanie Mages und Diana Scheidler war es eine tolle Erfahrung. Bild: Kurt Baumann

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1