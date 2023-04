Heilige Erstkommunion gefeiert

Tauberbischofsheim/Main-Tauber-Kreis. In vielen Kirchen der katholischen Pfarrgemeinden und Seelsorgeeinheiten im Main-Tauber-Kreis wurde am Wochenende die Heilige Erstkommunion, wie hier in der Tauberbischofsheimer St. Martin-Kirche, gefeiert. Zahlreiche Jungen und Mädchen gingen erstmals im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes zum Tisch des Herrn. Dieses Bild ist stellvertretend für alle Erstkommunionen in der Region. „Weites Herz – offene Augen“: unter diesem Leitwort feierten am Sonntag in der Tauberbischofsheimer Stadtkirche St. Martin 14 Kinder ihre Erstkommunion. Musikalisch begleitet wurde der Festgottesdienst von der „Band ohne Namen“ unter Leitung von Martina Wamser und Lukas Kohler an der Orgel. Bild: Kurt Baumann

