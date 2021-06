Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Sitzung des Gemeinderats Tauberbischofsheim - Gebäudezustand des Stadtteil-Kindergartens ist desolat / Bürgermeisterin bietet Gespräch an Kita in Dittwar: Eltern in großer Sorge

Mehrere Mütter nutzten die Gemeinderatssitzung am Mittwoch, um auf den schlechten Zustand des Gebäudes in Dittwar hinzuweisen, in dem die Kindertagesstätte St. Elisabeth untergebracht ist. Sie sind in großer Sorge.