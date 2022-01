Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Parken - Umstellung auf ein digitales System mit etlichen Zahlungsmöglichkeiten erleichtert Autofahrern die Nutzung der Tiefgaragen „Am Schloss“ und „Ringstraße“ Kameras haben in den Parkhäusern in Tauberbischofsheim die Schranken abgelöst

Neu aufgestellt hat sich die Kreisstadt Tauberbischofsheim beim Thema Parken: In den Parkhäusern „Am Schloss“ und „Ringstraße“ gibt es keine Schranken mehr, erfasst wird das Nummernschild, bezahlt per App, Karte oder in bar.