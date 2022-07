Gemeinsam gegenseitig Verantwortung übernommen

Tauberbischofsheim. Freude und Erleichterung waren zu spüren, als die Absolventinnen und Absolventen des Technischen Gymnasiums am vergangenen Donnerstagabend ihre Abschlusszeugnisse und Auszeichnungen entgegennahmen. Dazu hatten sich die Abiturienten mit ihren Angehörigen und Freunden, Lehrern sowie der Schulleitung in der Distelhäuser Brauerei eingefunden.

Nachdem der Abend durch die „Klassenband“, bestehend aus Leon Michel, Lena Bauer, Enna Kungel, Max Kraus und Andrej Merker eröffnet worden war, übergaben die beiden Klassenbesten Simon Ballweg (1,0) und Jakob Hofmann (1,1) zum offiziellen Programm das Wort an Schulleiter Hermann Ruppert. Dieser würdigte in seiner Rede den hervorragenden Klassendurchschnitt von 2,0. Fünf Belobigungen, sieben Preise für herausragende Gesamtergebnisse und unzählige Fachpreise sowie Auszeichnungen seien beeindruckend und zeigten, was für eine Klasse die diesjährige TGTM 13 gewesen sei.

Doch nicht nur die Schüler, die Auszeichnungen erhalten haben, hätten einen großen Erfolg zu verbuchen. Jeder Einzelne könne stolz auf seine Leistungen und die dadurch erworbene Allgemeine Hochschulreife sein, so der Schulleiter. Dabei erinnerte er auch an alle, die an dem Erfolg beteiligt gewesen seien: die Eltern, Freunde und Bekannten, die die Abiturientinnen und Abiturienten bis zu ihrem Ziel bei Laune gehalten und ihnen,- wenn dies einmal nötig gewesen sei, Mut gemacht hätten. Insbesondere die durch die Corona-Pandemie verursachte Zeit im Homeschooling hätte das familiäre Umfeld auf vorher nicht dagewesene Weise gefordert. Deshalb gebühre auch jenen ein großes Dankeschön, welche den Schülern hier beiseite gestanden hätten.

In den verstrichenen drei Jahren an der GTB seien aus Kindern junge Erwachsene geworden, so Ruppert. Er hoffe, der Schule sei es in dieser Zeit gelungen, die jungen Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Der Weg, der jetzt vor ihnen liege, möge sie an ihr Ziel führen, ihnen Glück und Erfolg bringen.

Der Zeugnisübergabe durch den Leiter des Technischen Gymnasiums Ralf Scherer und die Klassenlehrerin Christine Meigen schloss sich die Rede des diesjährigen Scheffelpreisträgers Thomas Hepp an. Er wurde von der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe mit diesem Preis für seine herausragenden Leistungen im Fach Deutsch ausgezeichnet. Auch er thematisierte in seiner Rede die Corona-Pandemie und die dadurch bedingten Herausforderungen. Er ging aber auch auf die vielen schönen Erfahrungen, die die Klasse in ihrer Zeit an der GTB machen durfte: Etwa die Klassenfahrt nach Hamburg noch rechtzeitig vor Corona oder das Projekt „Schul-Smoker“, mit dem die Klasse eine bleibende Erinnerung hinterlassen hat.

An der Schule seien die Schüler nicht behandelt worden wie Kinder, so Thomas Hepp. Vielmehr seien Fleiß, Eigenverantwortlichkeit und Verantwortung gegenüber anderen gefördert worden, was wertvoll sei in dieser krisengeschüttelten Zeit, die die künftige Generation zur Mitwirkung herausfordere. Gemeinsam hätte der Jahrgang gelernt, Hürden zu nehmen. Dafür dankte er den Lehrern und der Schulleitung.

Neben dem Scheffelpreis für Thomas Hepp, ging der Ferry-Porsche-Preis an Jakob Hofmann. Dieser wird in Baden-Württemberg an die besten 220 Abiturienten eines Jahrgangs in den MINT-Fächern (Mathematik, IT, Naturwissenschaften, Technik) verliehen. Den Preis der Vectorstiftung erhielt Leon Michel. Die Vectorstiftung fördert Forschung, Bildung und soziales Engagement.

Das Abitur bestanden haben: Simon Ballweg, Lena Bauer (beide Tauberbischofsheim), Niklas Dissinger, Jonathan Dörner (beide Wittighausen), Sinja Gehrig (Eubigheim), Niklas Hefner (Lauda-Könighofen), Thomas Hepp (Krensheim), Samuel Hilpert, Jakob Hofmann (beide Tauberbischofsheim), Markus Kirschner (Lauda-Königshofen), Max Kraus (Paimar), Enna Kungl (Distelhausen), Rico Meister (Grünsfeld), Andrej Merker (Külsheim), Franka Michel (Unterwittighausen), Leon Michel (Holzkirchen-Wüstenzell), Lenny Nötscher (Lauda-Königshofen), Damian Ries (Tauberbischofsheim), Simon Schneider (Grünsfeld), Jonas Schwägerl (Wittighausen), Bent Unden (Tauberbischofsheim), Lennard Walter (Berolzheim) und Alia Walzenbach (Brehmen).

Ein Lob für ihren guten Notendurchschnitt bis 2,0 erhielten Lennard Walter, Andrej Merker, Markus Kirschner, Samuel Hilpert und Niklas Dissinger. Einen Preis für ihre sehr gute Gesamtleistung und einen Notendurchschnitt bis 1,7 nahmen Damian Ries, Leon Michel, Lenny Nötscher, Thomas Hepp, Max Kraus und Jakob Hofmann entgegen. Mit dem Traumdurchschnitt von 1,0 konnte Simon Ballweg das beste Ergebnis des Jahrgangs erzielen.

Für ihre herausragenden Leistungen im Unterrichtsfach Geschichte/Gemeinschaftskunde erhielten Damian Ries und Simon Ballweg einen Buchpreis, in Mathematik Max Kraus. Ebenso erhielten im Fach Physik Leon Michel und Simon Ballweg einen Buchpreis

Folgende Fachpreise wurden verliehen: Simon Ballweg (Technik und Management, Mathematik, Physik und Geschichte), Lena Bauer (Englisch), Niklas Dissinger (Technik und Management, Physik), Sinja Gehrig (Englisch), Thomas Hepp (Technik und Management, Chemie, Geschichte/Gemeinschaftskunde), Samuel Hilpert (Technik und Management, Sport), Jakob Hofmann (Technik und Management, Mathematik, Physik, Deutsch, Geschichte/Gemeinschaftskunde), Markus Kirschner (Geschichte/Gemeinschaftskunde, Sport), Max Kraus (Technik und Management, Mathematik, Physik, Geschichte/ Gemeinschaftskunde), Leon Michel (Technik und Management, Mathematik, Physik), Lenny Nötscher (Englisch, Religion), Damian Ries (Chemie, Geschichte/Gemeinschaftskunde) und Lennard Walter (Technik und Management, Sport). gtb