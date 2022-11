Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Volkstrauertag Gedenkfeier in Tauberbischofsheim: Mahnung zum Frieden wichtiger denn je

Eine Gedenkfeier zu Ehren aller in Kriegen oder durch Gewalt ums Leben gekommenen Menschen fand am Volkstrauertag am Ehrenmal an der Tauberbrücke statt.