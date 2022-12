Gastronomische, musikalische Vielfalt

Main-Tauber-Kreis. Das Taubertal bietet an Silvester vielfältige Veranstaltungskonzepte, die zu einem abwechslungsreichen Start in das neue Jahr einladen.

Musikalisch begleitet wird die Silvesternacht am Samstag, 31. Dezember, durch das Orgelkonzert in der St. Jakobs-Kirche in Rothenburg sowie durch das Silvesterkonzert des Kurensembles im Kursaal Bad Mergentheim. Das Silvesterfunkeln in Rothenburg hüllt den historischen Marktplatz dekorativ und lichttechnisch in eine glanzvolle Atmosphäre.

Das Hotel-Restaurant Kloster Bronnbach bietet seinen Gästen an Silvester ein Gourmetbuffet an. Am Sonntag, 1. Janua, ruft das Kurensemble Bad Mergentheim zum Neujahreskonzert im Kursaal auf. In der Tauberphilharmonie in Weikersheim findet das Neujahreskonzert mit dem Trio Hermes statt.

Auf der Website des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“ unter www.liebliches-taubertal.de sind alle Veranstaltungen in einer Übersicht zusammengetragen. Hier können sich Interessierte über musikalische Events und sonstige Winterveranstaltungen informieren, betonen die Verantwortlichen.