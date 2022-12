Chor Cappella Nova mit neuem Vorstand

Bad Mergentheim. Der Rückblick auf ein sehr bewegtes Jahr, die Planung musikalischer Aktivitäten und die Neuwahl des Vorstandes standen im Mittelpunkt der diesjährigen Mitgliederversammlung des Chor Cappella Nova (CCN).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorsitzender Dr. Dieter Fischer eröffnete die Mitgliederversammlung mit dem Hinweis, dass in diesem Jahr endlich wieder die traditionelle Weihnachtsmusik in der Schlosskirche stattfinden könne. Am vierten Adventssonntag werde um 19.30 Uhr nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause wieder stimmungsvolle Chormusik erklingen, ergänzt um Vokal- und Instrumentalwerke zur Advents- und Weihnachtszeit.

Dem Zweiten Vorsitzenden Thomas Martin und dem Chorleiter Prof. Karl Rathgeber oblag es, auf das vergangene, von coronabedingten Umplanungen geprägte Vereinsjahr zurückzublicken und die im Jahr 2023 geplanten Konzerte vorzustellen.

Mehr zum Thema In der Schlosskirche Lieder verschiedener Epochen Mehr erfahren VdK Bad Mergentheim 190 Jahre im VdK engagiert Mehr erfahren

Mit einjähriger Verspätung wurde im Herbst 2021 in Kooperation mit dem St.-Jakobs-Chor aus Rothenburg die C-Dur-Messe von Beethoven gleich zweimal aufgeführt, zum einen in Rothenburg und zum anderen in der Tauberphilharmonie in Weikersheim.

Hohes musikalisches Niveau

Beide Konzerte seien vom Publikum mit viel Applaus bedacht worden. Erst im Juli 2022 konnte der Chor Cappella Nova erneut auftreten, diesmal im Rahmen des Chorfestes „Singendes Hohenlohe-Franken“, ebenfalls in der Tauberphilharmonie. Mit der „Schöpfung“ von Joseph Haydn folgte im Oktober ein „absolutes Highlight“, so Thomas Martin. Das mit großem Engagement auf hohem musikalischen Niveau vorgetragene Konzert in der Schlosskirche Bad Mergentheim sei von einem sehr aufmerksamen und dankbaren Publikum bejubelt wurden.

Probenteilnahme möglich

Ein schon mehrfach verschobenes Konzert unter dem Motto „Missa. Jazz – Gospel – Tango“, mit Kompositionen von Ulrich Zeitler, Stephan Zebe und Martin Palmeri, steht im Mai 2023 in der Schlosskirche Bad Mergentheim auf dem Programm.

Ulrich Zeitler ist Absolvent des Deutschorden-Gymnasiums Bad Mergentheim und Schüler von Erhard Rommel, dem Gründer und Ehrenchorleiter des CCN. Prof. Rathgeber wies darauf hin, dass ab Januar 2023 interessierte und erfahrene Sängerinnen und Sänger, die bei diesem Projekt mitwirken möchten, zur Teilnahme an den Proben willkommen seien.

Die Termine sind auf der Webseite (www.chorcappellanova.de) zu finden.

Mitsingkonzert

Ebenfalls als „Mitsingkonzert“ ist die Aufführung des „Requiem“ von Giuseppe Verdi im November 2023 geplant, das erneut in Zusammenarbeit mit dem St.-Jakobs-Chor in der Tauberphilharmonie und in Rothenburg aufgeführt werden soll.

Schatzmeister Michael Beck ließ das Vereinsjahr aus finanzieller Revue passieren und hob hervor, dass große Konzerte mit Orchester und Solisten nicht kostendeckend zu realisieren seien. Er bedankte sich für die Spenden der aktiven und passiven Mitglieder und brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass der Chor auch von externen Spenderinnen und Spendern unterstützt werde.

Zielführende Arbeit

In einer launigen kurzen Rede dankte Dr. Theo Eras dem Vorstand für dessen selbstlose und zielführende Arbeit.

Die Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig beschlossen. Da der Vorsitzende, Dr. Dieter Fischer, aus persönlichen Gründen sein Amt zur Verfügung stellte, trat der bisherige Vorstand geschlossen zurück, auch um eine Verjüngung des Vorstands zu ermöglichen. Neu gewählt wurden: Thomas Martin (Vorsitzender), Ansgar Jaeger (Zweiter Vorsitzender), Peter Johannsen (Schatzmeister) und Anna-Magdalena Bröckl (Schriftführerin) sowie Mathias Gutemann und Verena Eichhorn als Kassenprüfer.

Ein großer Dank der Mitgliederversammlung ging an die Mitglieder des bisherigen Vorstands, insbesondere an den scheidenden Schatzmeister Michael Beck und den langjährigen Vorsitzenden Dieter Fischer. ccn