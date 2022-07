Ganze Woche Programm

Tauberbischofsheim. Alle Interessierten sind in der kommenden Woche in die PopUp-Kirche Tauberbischofsheim, Hauptstrasse 47, willkommen. Am Montag, 11. Juli sind Mitglieder des Kirchengemeinderates von 14 bis 16 Uhr vor Ort, beantworten Fragen und hören gerne zu. Am Dienstag, 12. Juli tagt das Team der Familienpflege von 8 bis 12 Uhr, von 16 bis 18 Uhr schließt sich die Sprechstunde „Schwangerschaftskonfliktberatung“ an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Mittwoch, 13. Juli findet von 14 bis 16 Uhr die Sprechstunde Anlaufstelle „Startklar“ für Jugendliche statt. Von 10 bis 13.30 Uhr gibt es am Donnerstag, 14. Juli die Sprechstunde „Allgemeine Sozialberatung“.

Zur Marktzeit von 9 bis 11 Uhr steht am Freitag, 15. Juli wieder der Pfarramtsservice zur Verfügung und von 16 bis 18 Uhr heißt Diakonin Herold zum Gesprächskreis willkommen.