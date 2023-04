Ehrungen beim Surf- und Skiclub

Tauberbischofsheim. Bei der Mitgliederversammlung des Surf- und Skiclubs Tauberbischofsheim blickte Schriftführerin Iris Reinhard auf die Veranstaltungen des abgelaufenen Vereinsjahres zurück, nachdem Vorsitzender Jürgen Reinhard die Mitglieder begrüßt hatte. Herausragende Ereignisse 2022 waren die Skiausfahrt nach Westendorf im Skigebiet Wilder Kaiser, die Wohlfühlfahrt nach Großarlein, ein Ausflug ins Handthal/Steigerwald und eine Weinwanderung, der Skibasar im Technologie- und Gründerzentrum und die Weihnachtsfeier.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kassenwartin Petra Burger stellte den Kassenbericht vor. Satzungsmäßig fanden keine Wahlen statt.

Andrea Kohler und Iris Reinhard wurden von Matthias Götzelmann, Sportkreisvorsitzender, vom Badischen Sportbund die goldene Ehrennadel und eine Urkunde für mehr als 20-jähriges Ehrenamt im Vorstand überreicht. Dietrich Wolff wurde die Bronzene Ehrennadel und eine Urkunde für zehnjähriges Ehrenamt im Vorstand übergeben. Matthias Götzelmann und Jürgen Reinhard bedankten sich bei ihnen für das jahrelange Engagement.

Mehr zum Thema VdK-Ortsverband Adelsheim/Sennfeld mit Seckach/Zimmern „Exkursionen in die Heimat“ stehen hoch im Kurs Mehr erfahren

Folgende langjährige Mitglieder wurden bei der Generalversammlung von Vorsitzendem Jürgen Reinhard und Sportkreisvorsitzendem Matthias Götzelmann geehrt: Uwe Reinhard (25 Jahre), René Reinhard (27 Jahre), Vanessa Gruber (28 Jahre), Iris Reinhard (29 Jahre), Jürgen Reinhard (29 Jahre). Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Walter Hock, Ilse Hock und Dietrich Wolff ausgezeichnet.

Urkunde und Präsent werden nachgereicht an: Chantal Reinhard (25 Jahre), Alexandra Reinhard (25 Jahre), Milena Schleicher (26 Jahre), Martin Berger (27 Jahre), Bastian Baumann (28 Jahre) und Raphaela Baumann (28 Jahre) – sowie für 40 Jahre: an Gabriele Binder-Meder, Reinhold Meder, Oswald Rudorfer und Uwe Wiegand.

Auch im laufenden und im nächsten Vereinsjahr stehen einige Veranstaltungen auf dem Programm. Der Jubiläumsausflug anlässlich des 40-jährigen Bestehens nach Andernach mit Besichtigung des tiefsten Bierkellers der Welt, Weinprobe mit Vesper bei einem Winzer vor Ort, Schifffahrt zum größten Kaltwassergeysir eine Radtour, Teilnahme an der Weinwanderung „von Bese zu Bese“ von Külsheim nach Uissigheim am 17. September, der Skibasar voraussichtlich das erste Mal während der Martini Messe am 15. Oktober, die gemeinsame Weihnachtsfeier bei Weingut Grimm in Külsheim am 25. November und die geplante Skifahrt nach Westendorf vom 19. bis 21. Januar 2024. Nähere Information über die Skifahrten und alle anderen Aktivitäten des Surf- und Skiclubs sind unter www.ssc-tbb.de zu finden.