Deutliche Aufwertung

Jetzt nimmt das Projekt „Tauberpark“ richtig Fahrt auf. In diesen schwierigen Zeiten ist es begrüßenswert, dass Investor Tobias Motz und Sparkassenchef Peter Vogel den Mut aufbringen, solch große Summen in die Zukunft zu investieren. Einerseits gibt das Kreditinstitut damit ein klares Bekenntnis zum Standort Tauberbischofsheim, andererseits wird bezahlbarer Wohnraum geschaffen, der auch in der Kreisstadt knapp geworden ist.

Den Protagonisten bleibt zu wünschen, dass sie ihre Pläne in der gewünschten Zeit umsetzen können und sie hoffentlich bald Nachahmer finden, da sie das Gesamtbild der ganzen Stadt deutlich aufwerten.

Gespannt darf man aber auch sein, was die Sparkasse mit dem „Filetstück“ Sonnenplatz vor hat. Hier gibt es großes Potenzial.