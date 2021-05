Cybermobbing: So werden Kinder im Netz unangreifbar

Jeder fünfte Jugendliche in Baden-Württemberg hat bereits Erfahrung mit Cybermobbing gemacht, indem zum Beispiel Gerüchte, Fotomontagen, Videos oder Beleidigungen über ihn in den sozialen Medien oder in Chats verbreitet wurden. Die Internetkriminalität steigt auch in der Region Odenwald-Tauber an. Im FN-Interview fordert Polizeikommissarin Sabine Hönninger eine frühzeitige Medienerziehung und

...