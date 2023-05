Beste Stimmung bei Mark ’n’ Simon

Distelhausen. Das Musikcomedy-Duo Mark ’n’ Simon gastierte am Freitagabend in der ausverkauften Alten Füllerei in Distelhausen. Als Gastmusiker hatten sie den englischen Musiker Ray King mitgebracht. Mit Parodien auf bekannte Popgrößen und Partymusik sorgten die Akteure für beste Stimmung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Marks erste Frage ans Publikum: „Are you ready?“ Dies beantwortete die Frage mit einem überzeugten „Yeah“, und schon konnte die rasante Bühnenshow beginnen. Zur Freude der Besucher gab Mark einige walisische Sprachkostproben – herrlich, aber nicht zu verstehen – und das nutzte der Comedian schelmisch aus. Zur Einstimmung gab es die Oldies „Those where the days“ von Mary Hopkins und „Hey Baby“ von DJ Ötzi, bei denen der Funke sofort übersprang und zahlreiche Fans mitsangen. Shanties sorgen immer für gute Laune und das bewies der junge Schotte Nathan Evans mit seinem „Wellerman“ – auch ihn hatten Mark ’n’ Simon in ihrem Repertoire.

„Minions auf LSD“

Und schon kam das erste schräge Outfit mit „Narrenkappe und Igelfrisur“ zum Einsatz und dazu spielten sie ihr Lieblingslied „Thunder“, das für sie wie „Minions auf LSD“ klingt – einfach herrlich. Und plötzlich kündigten sie eine Überraschung an, Freund und Gastmusiker „Ray King“. Dieser begleitete die Musikcomedians gekonnt mit Saxophon, Bass-Saxophon und Flöte und begeisterte damit die Zuhörer mit dem „Englishman in New York“ von Sting und „Locomotive Breath“ von Jethro Tull. Mark ’n’ Simon hatten auch so manchen schrägen Witz mitgebracht. Einer der witzigsten Sprüche war: „Lieber Gras rauchen als Heu schnupfen“.

Mehr zum Thema Berufliches Schulzentrum Live-Hörspiel im Beruflichen Schulzentrum Wertheim in Bestenheid Mehr erfahren NBA Curry freut sich auf Playoff-Duelle mit James Mehr erfahren

Bei Songs wie „Horse with no name“ von der Band „America“ und „Sweet Caroline“ von Neil Diamond sang der Saal begeistert mit. Die Stimmung hätte nicht besser sein können. Zum Schluss gaben sie Pop-Klassiker zum Besten – mitsingen war erlaubt, da ließen sich die Zuhörer nicht lange bitten. ubü/Bild: Uwe Büttner