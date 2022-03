18 Jugendliche meistern Gürtelprüfung

Tauberbischofsheim. Gleich 18 Jugendliche aus der Anfängergruppe der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim stellten sich der ersten Gürtelprüfung zum 8. Kyu, dem weiß-gelben Gürtel. Unter den Augen der Prüfer Torsten Zettelmeier und Joachim Fels durften alle am Ende ihre Urkunden und den neuen Gürtel in Empfang nehmen. Erfolgreich waren: Elena-Sophie Beuchel, Jonas Böhme, Enya Braun, Ben Düll, Romy Ebers-Ungerer, Jeremy Engel, Madlen Kilian, Laura Merk, Vincent Mohr, Hosanna Obrecht, Ebby Schilter, Maxim Schmitt, Magnus Sprecakovic, Lasse Steffen, Thore Steffen, Hanna Steinam, Milena Zalucky und Paul Zimmermann.

Nach den Richtlinien des Deutschen Judo-Bundes musste zunächst der Rückwärts- und Seitwärtsfall beidseitig gekonnt vorgeführt werden. Danach ging es weiter mit drei Stand- sowie zwei Haltegrifftechniken. Alle Techniken mussten zunächst als Grundversion demonstriert werden und danach als Anwendungsaufgabe. Dabei sollten alle Techniken in einem nachvollziehbaren Bewegungsablauf, wie er im Kampf vorkommen kann, gezeigt werden. Den Abschluss bildeten mehrere Übungskämpfe (Randori) mit verschiedenen Partnern. Nach der Prüfung ist vor der Prüfung und so werden sich die neuen Weißgelb-Gurtträger in den kommenden Monaten, wiederum intensiv auf die nächste Herausforderung vorbereiten.

