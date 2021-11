Hilite-Standort in Seckach in Gefahr

Die Geschäftsführung von Hilite Germany habe am 14. Oktober den Beschäftigten am Standort Seckach mitgeteilt, dass eine Restrukturierung durchgeführt werden soll, der letztendlich der Standort Seckach zum Opfer fallen könnte. Das sei zumindest die von der Geschäftsführung beschlossene Option, teilte die IG Metall in einer Pressemitteilung mit. Als Grund nannte der Arbeitgeber den „hohe

...