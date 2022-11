Als „singender Radler“ bekannt

Großeicholzheim. Seine Kinder nennen ihn den „singenden Radler“ – und damit sind auch schon die größten Leidenschaften von Reinhard Bassing, der an diesem Mittwoch in Großeicholzheim seinen 80. Geburtstag feiert, im Fokus.

14 Jahre steuerte er als Vorsitzender erfolgreich die Geschicke des Männergesangvereins, bis er kurz vor seinem 60. Geburtstag einen sehr schweren Unfall hatte.

Reinhard Bassing wird 80. © Liane Merkle

Seine körperliche Fitness verdankt er vor allem den jährlich rund 4000 Kilometern mit dem Rad. Dazu gehört auch der einwöchige Radausflug, den er seit 31 Jahren zusammen mit aktuell sechs ehemaligen Kollegen der JVA Adelsheim als Radsportgruppe „Sturm“ genießt. Tradition hat für ihn auch die Teilnahme an der Drei-Länder-Radtour.

Geboren wurde Reinhard Bassing am 2. November 1942 in Großeicholzheim, wo er von 1949 bis 57 die Volksschule besuchte. Eine Lehre zum Maschinenschlosser bei der Firma Gmeinder in Mosbach schloss sich an. 1961 wechselte der Jubilar für 13 Jahre als Hydraulikschlosser in die Maschinenfabrik Seckach, bevor er 28 Jahre lang bis zur Rente als Justizvollzugsbeamter in der JVA tätig war. Doch der aktive Bauländer hatte natürlich noch mehr Hobbys als Ausgleich zu seinem aufreibenden Berufsleben. In jungen Jahren war er ein Vierteljahrhundert im Fußball bei SV Großeicholzheim aktiv. Seine zweitgrößte Leidenschaft gilt seit seinem 18. Lebensjahr dem Männergesangverein „Liederkranz“.

In all seinen Vorhaben fand er immer die Rückendeckung von Ehefrau Heidrun aus Rosenberg, mit der er seit dem 12. September 1964 verheiratet ist. Aus dieser Ehe gingen zwei Söhne und eine Tochter hervor. Zu seinem Ehrentag gratulieren neben Ehefrau Heidrun, den drei Kindern und Schwiegerkindern sowie zwei Enkeln und drei Urenkeln auch unzählige Freunde und Verwandte. Diesen Glückwünschen schließen sich die FN gerne an. L.M.