Markttreiben im Lichterglanz

Rosenberg. Eine herrliche vorweihnachtliche Stimmung herrschte beim Weihnachtsmarkt, der nach zweijähriger Corona-Pause am Vorabend des ersten Advents auf dem festlich geschmückten und am Abend hell beleuchteten Schulhof, vor der stolzen Silhouette der katholischen Kirche und dem imposanten Rathaus, stattfand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter der Federführung des Heimat- und Kulturvereins sowie der erneut zahlreichen Teilnahme der Vereine und Institutionen wurde wieder ein attraktiver Markt organisiert, der zu einem Besuchermagneten wurde. Viele Besucher auch aus den umliegenden Gemeinden waren in gekommen, um sich auf die beginnende Advents- und Weihnachtszeit einzustimmen. Der Duft der angebotenen Spezialitäten, wie gegrillte Steaks, Bratwürste, Glühwein, gebrannte Mandeln und Waffeln zog über den Festplatz.

Das Wetter an diesem Nachmittag hätte nicht besser sein können und so kamen bereits zur Eröffnung durch Bürgermeister Ralph Matousek zahlreiche Besucher auf den Schulhof. Mit dem Gedicht „Auf dem Weihnachtsmarkt“ beschrieb er den kleinen, aber feinen Rosenberger Markt, der durch viele kleine Stände bereichert wird. In ein paar Wochen sei Weihnachten und wenn er in die Augen der Kinder schaue, beginnt jetzt für alle die schönste Zeit des Jahres. Auf dem Rosenberger Weihnachtsmarkt treffe man Freunde und Bekannte und kann ein paar Stunden gemeinsam genießen. Der richtige Ort zur Einstimmung in die Weihnachtszeit.

Mehr zum Thema Thema des Tages Weihnachten kann kommen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Buchener Weihnachtsmarkt Buchener Weihnachtsmarkt: Wo Kinderaugen leuchten Mehr erfahren

Der Heimat- und Kulturverein organisiere jährlich diesen Markt, dem in diesem Jahr die Organisation nicht leicht gefallen ist, denn nur wenige Tage zuvor sei mit Siggi Stumpf der Vorsitzende des Vereins gestorben, der eine wichtige und vertraute Person des Vereins gewesen ist. Der Bürgermeister dankte allen, die zum Gelingen des Marktes beigetragen haben.

Beim Bummeln und Stöbern an den adventlich dekorierten Ständen mit vielen Angeboten von Textil-Bastel-und Dekoartikel kam nach der Eröffnung Weihnachtsstimmung auf. An den Essensständen mit vielen kulinarischen Spezialitäten und Getränkeständen bildeten sich längere Schlangen und überall standen die Besucherinnen und Besucher beieinander und genossen das ungezwungene Beisammensein auf dem festlich geschmückten Schulhof.

Das Team der Grundschule und des Kindergartens hatte eine Kaffeestube in der Schule organisiert, die regen Zulauf hatte. Die Premiere des eigens gegründeten Weihnachtsprojektchores, unter der Leitung von Dirigentin Dagmar Stief, die einige Lieder sangen, war bestens gelungen, wie auch der Auftritt des Posaunenchor Rosenberg-Adelsheim unter der Leitung von Bezirkskantor Hyun Soo Park, der das musikalische Programm beschlossen hatte.

Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch des Nikolaus mit seinem Helfer Knecht Ruprecht, der mit den vom Heimat- und Kulturverein zur Verfügung gestellten und von zahlreichen fleißigen Händen liebevoll verpackten Geschenkpäckchen die vielen anwesenden Kinder erfreute. Der Heimat- und Kulturverein dankte ebenfalls allen, die zum Gelingen des Marktes beigetragen haben.

Der überaus gute Besuch sei wieder einmal mehr ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn man etwas gemeinsam anpackt, sagte abschließend der stellvertretende Vorsitzende Timo Schuster vom Heimat- und Kulturverein.