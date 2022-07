Lothar Beck neuer Ehrenvorsitzender

Hirschlanden. „Chorgesang ist ein Kulturgut erster Güte. Singen macht glücklich und gesund,“ sagte der Präsident des Sängerbundes Badisch Franken, Wolfgang Runge, am Samstagabend im Dorfgemeinschaftshaus von Hirschlanden. Die Vorsitzende des Sängerbundes 1868 Hirschlanden, Gerda Herrmann, bedankte sich für „jahrzehntelange Treue und aktives Mitwirken im Verein“. Höhepunkt des harmonischen Ehrungsabends war die Ernennung von Lothar Beck zum Ehrenvorsitzenden.

Zum Auftakt begrüßte Gerda Herrmann Bürgermeister Ralph Matousek, Ortsvorsteher Martin Herrmann, Dekan Rüdiger Krauth, den Präsidenten des Badischen Sängerbundes Wolfgang Runge, Dirigentin und Bundes-Chorleiterin Annemarie Moser sowie die Ehrenmitglieder und Freunde des Gesangvereins.

In seiner Laudatio betonte Wolfgang Runge, dass Menschen, die 40 oder 60 Jahre in einem Chor singen, eine „unbezahlbare Leistung für die Gesellschaft und die Kultur erbracht haben.“ Der Präsident des Badischen Sängerbundes überreichte für 40 Jahre aktiven Chorgesang an Friedlinde Knobloch, Karin Langer, Sylvia Fahrbach und Lothar Beck die goldene Ehrennadel des Badischen Chorverbandes. Für 60 Jahre aktive Sängertätigkeit erhielt Anna Herrmann die goldene Ehrennadel des Deutschen Sängerbundes.

Nach den Verbandsehrungen zeichnete Gerda Herrmann Mitglieder im Auftrag des Vereins aus. So wurde Ingrid Ilzhöfer für mehr als 30 Jahre Mitgliedschaft und aktiven Chorgesang zum Ehrenmitglied des Sängerbundes ernannt. Präsentkörbe für mehr als 40 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielten Friedlinde Knobloch, Sylvia Fahrbach, Karin Langer und Lothar Beck sowie für 60 Jahre Anna Herrmann. Mit den Worten: „Das Beste kommt zum Schluss“, leitete die Vorsitzende Gerda Herrmann die Ernennung von Lothar Beck zum Ehrenvorsitzenden des Sängerbundes ein. Beck ist seit 1979 Sänger, war vier Jahre stellvertretender Vorsitzender des Vereins und 22 Jahre – von 1995 bis 2017 – dessen Vorsitzender.

Für seine herausragenden Leistungen in über zwei Jahrzehnten ernannte der Gesangverein Hirschlanden Lothar Beck nun zum Ehrenvorsitzenden und Gerda Herrmann überreichte eine Urkunde. Lothar Beck war sichtlich überrascht und bedankte sich für „diese große Ehre.“

In seinem Grußwort betonte Bürgermeister Ralph Matousek, dass der Sängerbund zwar die Tradition pflege, aber trotzdem den Wandel aktiv gestalte, indem er auch auf Kooperationsprojekte mit anderen Gesangvereinen setze. Der Sängerbund könne auf treue Mitglieder zählen und sei dabei die Zukunft mit neuen Ansätzen zu formen. Ortsvorsteher Martin Herrmann nannte die Geehrten „Aktivposten der dörflichen Gemeinschaft.“ Wer sich so lange Zeit für das Singen und die Gesellschaft eingesetzt habe, könne stolz auf diese Leistung sein. her