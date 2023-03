Große Verdienste um das Gemeinwesen

Rosenberg. Der ehemalige und langjährige Gemeinderat Gerd Gräupl für beim Frühlingsempfang der Gemeinde Rosenberg für seine Verdienste um die Kommunalpolitik durch den Minister für Ernährung, ländlicher Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg geehrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Minister Peter Hauk sagte, es sei heute nicht mehr leicht Menschen zu begeistern, die sich noch ehrenamtlich engagieren. Hierzu braucht aber nach der Corona-Zeit der Nachwuchs Vorbilder, an denen er sich orientieren kann. Ein solches ist Gerd Gräupl, der sich fast 40 Jahre im Gemeinderat als auch in vielen Vereinen ehrenamtlich engagierte, was selten vorkommt.

„Ein Multifunktionär“

Er war ein „Multifunktionär“ und habe sich als Vorbild für die Gemeinschaft und für die Gestaltung der Gemeinde Rosenberg eingesetzt und somit viele Verdienste und Wertschätzung der Bevölkerung erworben. Er hat sich, so Minister Hauk, für das Gemeinwesen und die Kommunalpolitik engagiert und so viele Verdienste erworben.

Mehr zum Thema Frühlingsempfang der Gemeinde Rosenberg Eine gelungene Premiere Mehr erfahren Igersheim Turngau ehrt verdiente FCI-Mitglieder Mehr erfahren

Er war fast 40 Jahre im Gemeinderat aktiv, zudem viele Jahre stellvertretender Bürgermeister. Er war an der Gemeindeentwicklung maßgeblich beteiligt. Hauk nannte hier als Beispiel den Bau der neuen Sporthalle, den Ausbau der neuen Ortsdurchfahrt und viele Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur habe er begleitet.

Er hatte auch immer den richtigen Blick für die Details, um die einzelnen Vorhaben der Gemeinde zu unterstützen, sagte Hauk. Er setze sich auch weiterhin für die Gemeinde ehrenamtlich ein, und stellt sich als Fahrer für den Fahrdienst zur Verfügung. Er engagierte sich auch beim Wanderverein sowie beim Heimat - und Kulturverein.

Erfahrung und Rat gefragt

Seine Erfahrung und sein Rat war nicht nur im Gemeinderat, sondern auch von den Bürgern hoch geschätzt. Er galt als verlässlicher Partner.

Mit der Überreichung der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg würdige der Ministerpräsident die Verdienste und das besondere ehrenamtliche Engagement von Gerd Gräupl, sagte Hauk, der ihm die Ehrenurkunde und Medaille unter dem Beifall der Anwesenden überreichte.

„Es gibt Menschen, die viel für die Gemeinschaft und das Ehrenamt tun und deshalb hat Gerd Gräupl, der zudem ein verlässlicher ,Schaffer und Macher’ ist sowie ein besonderes ,Organisationstalent’ besitzt, diese Auszeichnung verdient. Solche Menschen wie Sie braucht die Gemeinschaft“, sagte Minister Peter Hauk abschließend und bedankte sich für dieses große Lebenswerk.

Bürgermeister Matousek bedankte sich im Namen der Gemeinde für das Engagement, gratulierte zu dieser hohen und bedeutenden Auszeichnung und überreichte ein Präsent.

Einsatz für das Gemeinwohl

Gerd Gräupl bedankte sich für diese große ihm zuteilgewordene Ehrung. Im Rahmen seiner Möglichkeiten werde er sich auch weiterhin für das Gemeinwohl der Gemeinde Rosenberg einsetzen. F