Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Auf dem Gnadenhof in Merchingen - Spendenbereitschaft hat in Corona-Zeiten deutlich abgenommen / Verein „Pony in Not“ ist auf Unterstützung angewiesen Gnadenhof in Merchingen: Friedliches Weihnachten im Stall

Weihnachten im Stall ist für Adriana Schulz-Stubenrauch immer wieder etwas Besonderes. Allerdings feiert sie es nicht mit Ochse und Esel, sondern bei ihren Pferden, die sich auf ihrem Gnadenhof in Merchingen sichtlich wohlfühlen.