Blutspenden in Niederstetten „wahre Erfolgsgeschichte“

Niederstetten. Im Rahmen einer Feierstunde ehrte die Stadt Niederstetten ihre Blutspender. „Blutspenden ist in Niederstetten eine wahre Erfolgsgeschichte“, mit diesen stolzen Worten begrüßte der stellvertretende Bürgermeister Harald Dietz die zu Ehrenden und Gäste.

Die Feier fand im Kult statt, da die Auszeichnung coronabedingt für die vergangenen beiden Jahre zusammengefasst wurde.

Premiere bei solch einem Ehrenabend feierte die neue DRK-Schiffsführerin Anna Diester. Die Nachfolgerin von Klaus Eckel, der rund 30 Jahre das Amt innehatte, lobte und bedankte sich bei den Spendern.

Als „eine große Leistung“ bezeichnete es auch Jasmin Ambach, DRK-Kreisbereitschaftsleiterin, vor allem dann, wenn dadurch ein Leben gerettet werden konnte. Ohne Blutspenden müssten viele Kranke und Unfallopfer ihr Leben lassen.

DRK-Ortsvorsitzender Rüdiger Zibold ließ den Ablauf eines Blutspendertermins Revue passieren und stellte fest, dass sehr viel Arbeit dahinter steckt.

Niederstettens Bereitschaftsleiter Roland Dietz teilte mit, dass mit jeweils knapp 300 Spendern bei den drei jährlichen Spendeterminen Niederstetten zu den Besten im Kreisverband zählt, auch dank der Bundeswehr. Da in der Vorbachgemeinde seit 1963 Blut gespendet werde, könne und werde man das Jubiläum auch noch entsprechend feiern. Neben dem großen Dank an die Spender galt dieser auch den Bereitschaftsdiensten mit ihren umfangreichen Aufgaben rund um einen Spendetermin in der Sporthalle.

Sehr bedauert wurde, dass von den 36 zu Ehrenden doch einige der Einladung nicht gefolgt sind. Die Blutspendetermine und Ehrungen seien doch auch kleine gesellschaftliche Veranstaltungen. Neben drei 75-maligen Spendern gab es mit Rolf Schüle und Adolf Thürrauch gleich zwei, die bereits zum 100. Mal Blut gespendet haben.

Die Ehrungen, mit viel Applaus begleitet, nahmen die fünf DRK-Vertreter mit dem ganz besonderen Hinweis vor: „Wir sind auf jede Spende angewiesen“.

Die geehrten Blutspender (Zeitraum: 1. November 2020 bis 31. Oktober 2022):

Zehn geleistete Spenden: Stefanie Bender, Marina Döffinger, Martina Henkel, Heike Krumrein, Melissa Schulz, Claudiu Cistian Solomon, David Stussnat, Georg Veit, Andrea Zeller, Kai Aldinger, Claus Eberhardt, Marvin Landwehr, Nicole Model, Christian Naser, Wolfgang Schmidt und Tobias Vogt.

25 Mal Blut gespendet haben: Jochen Eisenkolb, Daniel Kraft, Barbara Nicklas, Johannes Albrecht, Tim Gebhardt, Marco Hämmelmann, Klaus Klenk und Renate Streng-Scheu.

50 Mal Blut gespendet haben: Emil Busch, Roland Dietz, Andreas Friedrich, Günter Keim, Isabell Kappes, Marlies Nicklas und Rainer Schuch.

75 Blutspenden: Harald Dietz, Helmut Löber und Simone Wagner.

100 Mal Blut gespendet haben: Rolf Schülke und Adolf Thürrauch. Ihnen wurde jeweils eine Ehrennadel in Gold mit Lorbeerkranz verliehen.