SV Schlierstadt unter neuer Führung

Schlierstadt. Berichte und Ehrungen standen auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung des SV.

Der Vorsitzende Mike Zöller sagte, dass nach dem 100-jährigen Vereinsjubiläum 2021 in 2022 die Volleyballabteilung ihr 40-jähriges Bestehen feierte und dass nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie endlich wieder uneingeschränkter Sportbetrieb möglich war. Für die Fußball-Jugend wurden neue Jugendtore und neues Equipment für das Kinderturnen angeschafft. Die gemeinsame Weihnachtsfeier für alle Jugendabteilungen war ein Höhepunkt zum Jahresausklang. Das Sportheim wird in Eigenregie bewirtschaftet mit kleinen, wechselnden Teams aus allen Abteilungen, die in Verwaltungsratssitzungen eingeteilt werden.

Bauvorhaben, welche man sich für 2022 vorgenommen hatte, wurden aufgrund gestiegener Energie- und Baukosten nicht realisiert oder verschoben. In naher Zukunft wird es jedoch notwendig sein, die Flutlichtanlage zu erneuern und den Hartplatz möglichst kostengünstig zu sanieren. Das Sportheim soll einen neuen Innenanstrich bekommen und die Gastraumbeleuchtung zeitnah auf LED umgestellt werden.

Fußballschule zu Gast

Ein absoluter Höhepunkt 2023 wird sein, dass im September die Fußballschule von Real Madrid auf dem Sportgelände des SV Schlierstadt zu Gast sein wird - Jugendleiter Lars Kraus hat dieses Event organisiert.

Bürgermeister Jürgen Galm sieht den SV Schlierstadt auf einem guten Weg in die Zukunft sieht, es herrsche viel Leben in den Jugendbereichen des SVS. Den Bericht der Abteilung Damengymnastik trug Andrea Genzwürker vor. Sie berichtete von den Übungsstunden und dem Wechsel in der Abteilungsleitung. Neue Abteilungsleiterin ist Birgitta Seibold, Stellvertreterin ist Meddy Loser. Isabell Wagner leitet das Kinderturnen beim SVS. Hier nehmen insgesamt 34 Kinder teil. Erfolg. Als weitere Übungsleiterin unterstützt Alexandra Rock. Benny Schmidt informierte über das Geschehen in der Fußballabteilung.

Sportlich war man froh, dass das Relegationsspiel in Eberstadt gegen Sindolsheim/Rosenberg 2 gewonnen wurde und der Klassenerhalt gesichert war. Ilka Ebel verlas den Bericht der Damen-Volleyballabteilung. Die Zahl der aktiv Sporttreibenden genüge nicht, um an den Ligaspielen teilzunehmen. Das Training leitet Brigitte Willard und Leonie Zöller. Abteilungsleiterin ist Brigitte Willard und in Vertretung Ilka Ebel.

Lars Kraus gab einen Überblick über die Fußball-Jugend beim SVS. So spiele der SV Schlierstadt von den Bambini bis hin zu den A-Junioren in Spielgemeinschaften. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit.

Beim Tagesordnungspunkt Kassenbericht informierte die Vereinskassiererin Angelika Schwebler über die finanzielle Situation des SVS. Die Kassenprüfer Werner Ebel und Luis Baier bestätigten eine einwandfreie Führung der Kasse.

Ortsvorsteher Jürgen Breitinger sagte, dass nach 16 Jahren große Veränderungen im Vorstand anstehen und dankte der bisherigen Vereinsführung. Die einstimmige Entlastung der Vereinsführung und Abteilungsleiter per Handzeichen folgte.

Der Fußballkreis-Vorsitzende Horst Saling führte aus, dass der SV seit 1948 an Fußball-Saisonspielen teilnehme. Schlierstadt spielt bei den Senioren immer noch eigenständig Fußball, was heutzutage sehr selten ist für einen recht kleinen Verein. Der SVS dürfe stolz sein auf seine Jugendarbeit.

Bei den anschließenden Vereinsehrungen erhielten die Vereinsnadel in Bronze (15 Jahre Vereinstreue): Tilmann Boller, Sebastian Friedenberger, Silvia Gramlich, Martin Herkert, Diana Hess, Ralf Krappel, Nicole Kromer, Wilhelm Kulike, Florian Loser, Beate Wallmann. Die Vereinsnadel in Silber (30 Jahre Vereinstreue) erhielten: Ilka Ebel, Angelika Schwebler, Michael Schwebler. Die Vereinsnadel in Gold (40 Jahre Vereinstreue) erhielten: Thomas Hess, Reiner Münch, Armin Owart, Roland Sebert, Brigitte Willard. Für 50 Jahre Vereinstreue wurde Erika Gimber geehrt.

Zum Abschluss der Ehrungen verlas der 2. Vorsitzende Martin Herkert eine Ankündigung des Badischen Sportbundes Nord, dass die Verbandsehrennadel in Gold an Mike Zöller für dessen langjährige Vorstandstätigkeit im Rahmen eines Ehrungsabends vom Präsidium des BSB verliehen wird.

Herkert dankte Mike Zöller für dessen herausragenden Einsatz in seiner 16-jährigen Amtszeit als Vorsitzender. Die Versammlung reagierte mit stehenden Ovationen.

Jürgen Breitinger leitete die Neuwahlen. Da Mike Zöller als Vorsitzender, Martin Herkert als stellvertretender Vorsitzender sowie Angelika Schwebler als Hauptkassierin von einer Wiederwahl absahen, wurden folgende Mitglieder neu gewählt. Vorsitzender Fabian Ebel; stellvertretender Vorsitzender Daniel Heimberger; Schriftführer Holger Ebel; Vereinskassier Anja Seibold; Gesamtjugendleiter Lars Kraus; Beisitzer Stefan Blatz und Michael Schwebler; Kassenprüfer Werner Ebel und Tobias Breitinger.

Die Abteilungsleiter wurden bei der Versammlung einstimmig per Handzeichen bestätigt: Abteilungsleiter Fußball Luis Baier; Abteilungsleiter Volleyball Brigitte Willard; Abteilungsleiter Damengymnastik Birgitta Seibold. svs