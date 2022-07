„Pop, Rock, Film, Musicals“: Von allem war etwas dabei

Osterburken. „Aller guten Dinge sind drei“, denn so viele Anläufe brauchte es, bis Dirigentin Patricia Letzgus ihr erstes Konzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle dirigieren konnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am vergangenen Samstag war es endlich soweit: Nach dreijähriger Pause fand das traditionelle Konzert in einer „lauen“ Sommernacht im Stadtgarten statt. Mehr als 150 begeisterte Freunde der modernen und konzertanten Blasmusik kamen in den Genuss.

Nach dem letzten Konzert vor drei Jahren verfügt die Kapelle nunmehr mit Patricia, Andreas und Sonja Letzgus über ein Dirigententeam, das aus den eigenen Reihen stammt. Durch das Programm mit dem Motto „Pop, Rock, Film, Musicals“ führte Sigrid Albrecht.

Mehr zum Thema „Stadtkapelle meets Rock“ Ein Abend, der unter die Haut ging Mehr erfahren

Zur Eröffnung wurde die „James Bond 007 Selection“ zu Gehör gebracht, ein Medley aus bekannten James-Bond Melodien. Es folgte „El-Camino Real“, ein Klassiker der Blasorchesterliteratur aus der Feder von Alfred Reed.

Viel Beifall gab es auch für „Can’t take my eyes of you“ sowie „Hinterm Horizont geht’s weiter“ aus dem erfolgreichen Musical „Hinterm Horizont“.

Mit dem Medley „Let me entertain you“ spielten die Musiker die vier größten Erfolge von Robbie Williams: „Supreme“, „The Road To Mandalay“, „Angels“ und „Let Me Entertain You“. Für die „Soli“ sorgten Jürgen Zemmel am Tenorhorn und Sonja Letzgus an der Trompete.

Der zweite Teil des abwechslungsreichen Sommernachtskonzerts wurde mit „Lady Gaga in concert“ fortgesetzt. Die Musiker boten dabei einen Querschnitt durch einige ihrer erfolgreichen Songs.

Mit „How deep is your love“ wurde das Programm fortgesetzt. Das Solo am Flügelhorn spielte Johnny Baumann.

Natürlich durfte auch Nena im Programm nicht fehlen. Die Musikkapelle hatte die Hits „99 Luftballons“, „Irgendwie-Irgendwo-Irgendwann“, „Leuchtturm“ und „Nur geträumt“ ausgewählt. Das Trompetensolo spielte Sonja Letzgus, das Saxophonsolo Tanja Gehrig, und am Tenorhorn brillierte Jürgen Zemmel.

Mit „One moment im time“ wurde das Ende des Sommernachtskonzertes eingeläutet. Leon Fiedler spielte das Trompetensolo.

Sigrid Albrecht bedankte sich am Ende bei der Stadt Osterburken für die Mithilfe bei den Vorbereitungen, sowie Dirigentin Patricia Letzgus, die ihre „Feuertaufe“ mit Bravour bestanden hat. Man habe die vergangene Zeit gut gemeistert und Fabian Ebelle, Patricia, Andreas und Sonja Letzgus hätten nicht locker gelassen, den Musikverein am Laufen zu halten. Das Ergebnis könne man bei diesem Konzert sehen, die Proben hierzu seien sehr motivierend und anregend gewesen. Es folgte das Musikstück „80er Kultur“, bestehend aus fünf Liedern wie „Skandal im Sperrbezirk“, „Ohne dich“, „1000 und 1 Nacht“ „Sternenhimmel“ und „Rock Me Amadeus“.

Am Ende des mehr als zweistündigen Konzertes gab es viel Beifall. Selbstverständlich spielten die Musiker noch eine Zugabe, das „aufregende“ Medley mit den bekanntesten Liedern der „Blues Brothers“ wie „I Can’t Turn You Loose“, „Soul Man“, „Soul Finger“ „Everybody Needs“ und „Somebody To Love“.