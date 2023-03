Osterburken: Wie der Fanfarenzug zu einer eingeschworenen Gemeinschaft wurde

Osterburken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Jahreshauptversammlung des Fanfarenzugs der Stadt Osterburken fanden neben Neuwahlen auch Ehrungen verdienter Mitglieder statt.

Vorsitzender Klaus Stang begrüßte eine stattliche Anzahl von Mitgliedern. Nach der Begrüßung folgte das Gedenken an die verstorbenen Mitglieder. Danach ließ Schriftführerin Tamara Belz die Aktivitäten des Vereins Revue passieren.

Aktuell 159 Mitglieder

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Jahreshauptversammlung Dertinger Herolde wählten Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Schützenverein „Hubertus“ Seckach zog Bilanz Jubiläum wirft Schatten voraus Mehr erfahren

Zurzeit gehören dem Fanfarenzug 159 Mitglieder an, davon 25 aktive, 134 passive und vier Ehrenmitglieder. Im Berichtsjahr hatte man Borkemer und Gäste mit rhythmischem Fanfarenspiel bei der Amtseinführung des wieder gewählten Bürgermeisters Jürgen Galm und am Weihnachtsmarkt erfreut. Im Berichtsjahr spielte der Fanfarenzug zwei Hochzeitsständchen. Gäste aus nah und fern verwöhnte man wieder mit Grillspezialitäten am Kilianimarkt und am Weihnachtsmarkt.

Die Farben der Stadt präsentierten die Osterburkener beim Treffen der Sektion Ost des Verbandes Südwestdeutscher Fanfarenzüge im Rahmen der Dertinger Kerwa. Die Freunde der fränkischen Herolde aus Unterschüpf unterstützte man als Spielgemeinschaft in Weikersheim.

Positive Bilanz

Kassiererin Sonja Martius konnte eine positive Bilanz vorlegen. Die Kassenprüfer Doris Scherer und Andy Heck bescheinigten ihr eine einwandfreie und saubere Kassenführung. Den Bericht des Jugendvertreters gab Nico Seewald bekannt. Die Jugend selbst ist schon über 18 und ein wichtiger Bestandteil des Vereins. Seewald setzt auf die Mitgliederwerbung, um neue aktive Jugendliche zu gewinnen. Rainer Schwab stellte den Flyer und die geplante Werbeaktion mit Schnuppertag am 22. April vor. Das Gesellige kam auch nicht zu kurz. Den Bericht über den Tagesausflug mit der Draisinenfahrt gab Sonja Beikirch bekannt. Der Fanfarenzug hat auch seit Anfang des Jahres eine neu gestaltete Homepage (info@fz-osterburken.de) und auch bei Instagram ist er seit neuestem zu finden.

Diese wirklich verantwortungsvolle Aufgabe haben die beiden aktiven, engagierten Mitglieder Nadine Belz und Dominik Pach übernommen.

Den Bericht der Dirigenten gab in Vertretung Andreas Heck bekannt. Der Verein sei über diese Zeit der Pandemie entgegen anderer BEfürchtungen noch viel stärker zusammen gewachsen. Dies ist ein sehr großer Verdienst des Dirigenten Hartmut Rauch, der es verstand, die Aktiven zu animieren, bei den Proben am Ball zu bleiben.

Termine im laufenden Jahr

Die Grußworte der Stadt Osterburken überbrachte Stadtrat Klaus Vogel in Stellvertretung des Bürgermeisters Jürgen Galm und sprach den Dank für die geleistete Arbeit des Fanfarenzuges aus. Er überlegte, wie man die Werbung für den FZO noch besser gestalten könnte, aber die beste Werbung sei der Fanfarenzug selbst. Eine verschworenere Gemeinschaft wie den Fanfarenzug treffe man nicht allzu oft, so Vogel.

Die Entlastung des Vorstandes übernahm Ehrenmitglied Alois Kern. Auch er dankte für die geleistete Arbeit im Berichtsjahr.

Beim Punkt Wünsche und Anträge dankte Dominik Pach für das entgegen gebrachte Vertrauen zur Gestaltung der Homepage und zur Wahl des Jugendwartes. Pach gab kurzen Überblick über die Besucherzahl der Homepage, diese werde gut angenommen, sind es doch schon knapp 800 Aufrufe seit Beginn.

Gemütliches Beisammensein

Im Anschluss gab der neu gewählte Vorsitzende noch die nächsten ausstehenden Termine für das Jahr bekannt. Er dankte allen für ihr Engagement zum Wohle des Vereins und dem alten, neuen Vorstandsteam für die geleistete Arbeit und gute Zusammenarbeit.

Stang sagte: „Es gibt kein Ihr, nur wir können der Verein sein.“ Die Versammlung klang mit einem gemütlichen Beisammensein aus.