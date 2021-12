Lesestunde mit Bürgermeister Galm

Osterburken. An der Schule am Limes startete Mitte November die Bücherturm-Aktion. Die Schüler der Primarstufe setzten sich zum Ziel, bis zu den Pfingstferien die Höhe des Stadtturms Osterburken zu erlesen. Die Schirmherrschaft des Projekts übernahm Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm. Im Rahmen dieser Schirmherrschaft besuchte er am Montag die beiden ersten Klassen und las Abenteuergeschichten vor. Damit auch die ersten Klassen ihren Teil zum Erreichen des „Bücherturm-Ziels“ beitragen können, zählen in dieser Klassenstufe auch vorgelesene Bücher mit. So legte das Stadtoberhaupt mit seinem Vorlesen den Grundstein für die ersten „PISA“ (die Einheit des Bücherturmprojekts) und motivierte die Erstklässler, mit dem „Erlesen“ des Stadtturms weiterzumachen.

