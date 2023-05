Läufer gehen auf die Strecke

Osterburken. Die Vorbereitungen für den traditionellen Osterburkener Stadtlauf, der am Sonntag, 14. Mai, im Rahmen des Brückenfestes stattfindet, sind abgeschlossen. An dieser beliebten überregionalen Sportveranstaltung mit verschiedenen Laufwettbewerben für alle Altersgruppen werden sicherlich wieder viele Sportfreunde teilnehmen.

Die Voranmeldungen sind wieder sehr vielversprechend, sagte Mitorganisator Werner Hemberger vom Gesundheitsstudio „Reha-Fit“ aus Osterburken, der zudem hofft, dass die Läuferzahl vom Vorjahr, im Jahr „Eins“ nach der Corona-Pandemie überschritten wird. Mit dem Konzept und dem gewählten Motto „Run for More – Run for Wilma“ möchte der Veranstalter wieder ein Zeichen für das „Gute“ setzen.

Im vergangenen Jahr wurde mit dem erzielten Erlös die „DRK-Ukraine-Hilfe“ unterstützt, in diesem Jahr will der Veranstalter ein soziales Herzensprojekt mit dem Stadtlauf unterstützen und man habe hier die kleine Wilma und ihre Familie aus Weikersheim ausgewählt.

Die „süße“ dreijährige Maus aus Markelsheim, so Hemberger weiter, die im Rollstuhl sitzt und an Makrozephalie leidet, benötigt zu Hause dringende Umbaumaßnahmen für mehr Barrierefreiheit. Wilma ist eine Kämpferin und mache trotz ihres Gendefekts sichtbare Fortschritte. Um ihr ein Leben mit möglichst viel Teilhabe und Selbstständigkeit zu ermöglichen sind die angestrebten Baumaßnahmen hin zu mehr Barrierefreiheit zu Haus unabdingbar, sagte Werner Hemberger.

Gestartet wird wieder vor der Baulandhalle. Der Nordic-Walking Lauf startet um 9 Uhr ohne Zeitnahme und Wertung. Die Streckenlänge beträgt 5,2 Kilometer. Der Bambini-Lauf, Jahrgang 2016 und jünger startet um 9.05 Uhr. Die Streckenlänge beträgt 450 Meter. Auch hier erfolgt keine Zeitnahme und Wertung.

Fünf Minuten später startet der Schülerlauf auf die neue 1000 Meter lange Laufstrecke. Teilnehmer Jahrgang 2008 bis 2015. Wertung nach Jahrgangsklassen. Der 10,6 Kilometer-Lauf startet um 10 Uhr. Teilnehmer Jahrgang 2013 und älter. Die Wertung erfolgt getrennt nach Erwachsenen und Jugendlichen. In einer Sonderwertung wird der Gesamtsieger sowohl weiblich als auch männlich ermittelt. Der letzte 5,2 Kilometer-Lauf startet um 10.10 Uhr. Teilnehmer Jahrgang 2017 und älter. Hier werden die ersten drei Plätze bewertet.

Wie Hemberger weiter informierte, werden die Startunterlagen am Samstag, 13. Mai, im Reha-Fit-Bauland von 13 bis 16 Uhr oder am Veranstaltungstag ab 7.30 Uhr in der Baulandhalle ausgegeben. Umkleideräume und Duschen stehen im Sportheim des SV Osterburken zur Verfügung.

Die Siegerehrung findet ab 12.30 Uhr an der Baulandhalle statt. Die Veranstaltung wird wieder von den Mitgliedern der beiden Hilfsorganisationen des DRK-Ortsvereins und der Freiwilligen Feuerwehr Osterburken betreut. F