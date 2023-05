Jungautor mit Message bewegte die Schüler

Osterburken. In der Realschule Osterburken fand in Zusammenarbeit mit der Initiative „Herz statt Hetze“ des Neckar-Odenwald-Kreises eine Lesung des Autors Norman Wolf für alle neunten Klassen statt. Mit seinem Buch „Wenn die Pause zur Hölle wird“ (erschienen im „mvg Verlag“) möchte er allen von Mobbing betroffenen Kindern und Jugendlichen Mut machen, sich Hilfe zu suchen und aus dem „Teufelskreis Mobbing“ wieder einen Weg heraus zu finden. Offen und eindrücklich berichtete Norman Wolf, der Psychologie studiert und als psychosozialer Berater bei der AIDS-Hilfe tätig ist, im Rahmen der Lesung von seinen eigenen Erfahrungen als Mobbing-Opfer in seiner Kindheit und Jugend. Viele bewegende Beispiele aus seinem Buch verdeutlichten den Schülern, wie sich die Opfer fühlen können, wenn sie tagtäglichen Beleidigungen, Quälereien und auch körperlicher Gewalt durch ihre Mitschüler ausgesetzt sind.

Der Titel seines Buches lässt sich laut eigener Aussage darauf zurückführen, dass vor allem die Schulpausen ohne ständig anwesende und regulierende Lehrer die Hölle für Mobbingopfer sein können. Doch wies er auch darauf hin, dass in seiner Schulzeit leider viele Lehrkräfte das Mobbing ignorierten oder auch nicht wahrhaben wollten und wie wichtig es für die Opfer ist, sich jemandem anvertrauen zu können und Hilfe einzufordern. Unter dem Motto „Steh auf, wenn Unrecht geschieht!“ sollten Mitschüler und Lehrer stets ein offenes Auge haben und eingreifen, wenn nötig. Denn die körperlichen und seelischen Folgen von Mobbing seien nicht zu unterschätzen: schlechte Noten, ein niedriges Selbstwertgefühl, ein schädigender Umgang mit sich selbst (etwa durch Fressattacken) bis hin zu suizidalen Gedanken können daraus resultieren.

Die Schüler der Realschule konnte während der Lesung Fragen stellen und sich mit dem Autor austauschen, was Wolf offen, herzlich und mit einer Brise Humor aufgriff. Sicherlich wird die Lesung vielen im Gedächtnis bleiben und den einen oder anderen Gedankenanstoß geben.