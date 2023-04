Kooperation wird gelebt

Hainstadt. Die seit über fünf Jahren bestehende Bildungspartnerschaft zwischen der Abt-Bessel-Realschule und der Scheuermann + Heilig GmbH wird von beiden Seiten aktiv gepflegt. Zentraler Baustein der Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem Hainstadter Umformspezialisten bildet das Thema Berufsorientierung. Die Schüler haben regelmäßig die Möglichkeit, erste Einblicke in die Berufswelt zu erhalten oder verschiedene Ausbildungsberufe näher kennenzulernen – und das auch über den jährlichen Berufsorientierungstag hinaus. So besuchten Schüler der Technikergruppe des 8. Schuljahres das Unternehmen in Hainstadt, wo sie von den Auszubildenden begrüßt wurden. Vier Azubis aus verschiedenen Ausbildungsberufen stellten zu Beginn die wichtigsten Fakten vor, von den benötigten Rohmaterialien über die hergestellten Produkte und das umfangreiche Kundenspektrum bis hin zu den verschiedenen Ausbildungsberufen.

Überrascht nahmen die Schüler zur Kenntnis, dass Produkte von Scheuermann + Heilig in ganz alltäglichen Gegenständen, wie einem Rasierer oder einem E-Bike zu finden sind. Beim anschließenden Firmenrundgang erhielten sie einen Einblick in die Konstruktion, wo Werkzeuge konzipiert und entwickelt werden. In der Ausbildungswerkstatt durften die Besucher selbst aktiv werden, indem sie einen Bausatz aus Metallteilen anhand einer Zeichnung montierten. Daneben wurden auch kaufmännische Themen beleuchtet. Auszubildende des Ausbildungsberufs Industriekaufmann/-frau erläuterten anhand eines konkreten Beispiels, was bei einem Angebotsvergleich alles zu beachten ist. Sowohl Lehrer Matthias Breitkopf als auch die beiden Ausbilder Mathias Schild und Jochen Schnörr zogen ein positives Fazit. Der Austausch zwischen den Schülern und den Auszubildenden stellt eine Bereicherung für alle Teilnehmer dar. Beim Berufsorientierungstag der ABR werden dann auch wieder Auszubildende die Schule besuchen, um Wissenswertes aus ihrem Berufsalltag zu berichten und den Schülern Rede und Antwort zu stehen. Für den Ausbildungsbeginn im September gibt es noch offene Ausbildungsstellen. Informationen gibt es auf der Firmenhomepage.