Gemeinderatssitzung Osterburken: Das totale Fernbleiben

Würden sich die Osterburkener ein Fußballspiel „ihres“ SVO anschauen, wenn sie im Vorfeld genau wüssten, wie es ausgeht? Mal ehrlich: Einige würden wohl trotzdem kommen.

Umso erstaunlicher war es, dass am Dienstag kein einziger Zuhörer zu der Gemeinderatssitzung in die Osterburkener Baulandhalle kam. In Worten: keiner. In Zahlen: 0. Die etwa 80 bereitgestellten Stühle blieben leer. Gänzlich.

Nun nehme man rein hypothetisch einmal an, sämtliche 90 „Einwandseinreicher“ hätten wirklich schon im Vorfeld der Sitzung gewusst, was die Vertreter des Regierungspräsidiums sagen würden – wäre dann wirklich gar keiner gekommen? Hätte man dann nicht wenigstens durch die reine Präsenz den Räten und den RP-Vertretern zeigen wollen: Hey, mir ist es wirklich wichtig, dass ich nicht länger vom Fluglärm belästigt werde!

Und so war nicht nur Bürgermeister Jürgen Galm „total verwundert“ über das „totale Fernbleiben“ der Lärm-belasteten Bevölkerung.

