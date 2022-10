Gartenschau war das erste Ziel

Osterburken. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren die Ausflüge Corona-bedingt ausgefallen sind, unternahm der Obst- und Gartenbauverein Osterburken kürzlich eine dreitägige Fahrt. Für die Mitglieder und Freunde des OGV führte die Fahrt zur Landesgartenschau nach Neuenburg/Rhein, nach Freiburg, nach Breisach und dem nahe gelegenen Winzerdorf Auggen. In Neuenburg erwartete bereits Mitglied Klaus Schreiber die Gruppe, die dort über das großzügig angelegte Gartenschaugelände ausschwärmte, wobei man sich immer wieder an interessanten Objekten und Pflanzungen oder gar an Weinständen mit köstlichem Markgräfler Wein traf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der nächste Tag führte mit dem Bus nach Freiburg, wo man eine geführte Stadtbesichtigung vornahm. Von dort ging es Richtung Schauinsland, der dortige Hausberg, dessen Höhe man mittels Bergbahn erreichte.

Am dritten Tag wurde auf der Heimreise das Winzerfest in Auggen als Ziel genommen, wo der Weinort besichtigt wurde. Der am Nachmittag stattgefundene Trachtenumzug, anlässlich des 100-jährigen Bestehens der dortigen Winzergenossenschaft mit mehreren hundert Teilnehmern war ein Augenschmaus, ehe sich die Reisegruppe auf den Heimweg machte.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel DLRG-Ortsgruppe Bad Mergentheim Starke Strömung für Helfer eine große Herausforderung Mehr erfahren

Vorsitzender Freddy Bloos dankte allen, die zum Gelingen des Ausflugs beigetragen haben. Für den für 2023 geplanten Vereinsausflug sind schon Überlegungen im Gange und wurden vorgetragen.