Erfolgreicher Abschluss für 36 Jugendliche

Osterburken. Jetzt war es soweit und die Schüler des Hauptschul- und Realschulzugs der Schule am Limes, Gemeinschaftsschule Osterburken, erhielten ihre Abschlusszeugnisse. 14 Schüler legten den Hauptschul- und 21 Schüler den Realschulabschluss ab. Jahrgangsbeste im Realschulzug waren Arabella Thürl mit einem Gesamtdurchschnitt von 1,6 und Janne Heß mit einem Gesamtdurchschnitt von 1,8. Beide erhielten einen Preis und darüber hinaus erhielten weitere fünf Schüler ein Lob. In Vertretung von Bürgermeister Jürgen Galm gratulierte Stadträtin Veronika Köpfle im Namen der Stadt den Absolventen zu ihrem erfolgreichen Abschluss.

H. Bonfig von der Sparkasse Neckartal-Odenwald, ein geschätzter Bildungspartner der Schule am Limes, verlieh den beiden Schülersprechern Arabella Thürl und László-Csaba Ötvös einen Sonderpreis für soziales Engagement.

Ebenfalls wurden in diesem Jahr Fachpreise in den Fächern Englisch, Sport, katholische und evangelische Religion, Ethik, Bildende Kunst, Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften verliehen. Diese erhielten der oder die Jahrgangsbeste in dem jeweiligen Fach/Fächerverbund mit einem Mindestdurchschnitt von 1,7.

Darüber hinaus verlässt zum Ende des Schuljahres zum ersten Mal seit der Implementierung der Gemeinschaftsschule Osterburken eine Schülerin die zehnte Klassenstufe mit einem Versetzungszeugnis E-Niveau. Dies bedeutet, dass die Schülerin durchgehend in allen Fächern auf dem erweiterten (gymnasialen) Niveau gearbeitet hat und nun direkt in die Oberstufe eines Gymnasiums wechselt, um dort die Allgemeine Hochschulreife abzulegen. Die Schülerin, Majda Nestorovic, erhält mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,0 ebenfalls ein Lob.