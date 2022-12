Eine Doppelspitze führt den Ortsverein

Schlierstadt. Zahlreiche Mitglieder und Gäste aus allen RIO-Gemeinden waren am 1. Advent in die Schlierstadter Grillhütte gekommen, um im Rahmen des traditionellen Jahresabschlusses an der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Bauland teilzunehmen. Da Michael Deuser, der im März 2018 als Nachfolger von Ralph Gaukel zum Vorsitzenden gewählt worden war, das Amt aus beruflichen Gründen hatte niederlegen müssen, war nach Adelsheim und Ravenstein nun Osterburken an der Reihe, den Vorsitzenden des 2015 gegründeten Vereins zu stellen. Da erstmals eine Doppelspitze zur Wahl stand, musste auch die Satzung um einen entsprechenden Hinweis ergänzt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Vorbereitung des Treffens lag in Händen des kommissarischen Vorsitzenden Ralph Gaukel, der die Versammlung begrüßte und auch durch den ersten Teil der Tagesordnung führte. Außer dem Einsatz bei den unterschiedlichen Wahlen sei das Vorstandsteam unter anderem regelmäßig beim Helferfest in Bofsheim, bei der Baulandtour sowie beim Ferienprogramm in Osterburken gefordert gewesen und habe sich in die Arbeit auf Kreisebene eingebracht. Die gesellschaftliche Entwicklung und zuletzt die Corona-Pandemie mache es aber nicht nur Sportvereinen und anderen Organisationen immer schwerer, Nachwuchs für die Arbeit in den Leitungsteams zu finden. Kassier Kay Nultsch legte erneut einen soliden Bericht vor und betonte die Wichtigkeit des Frühlingsfests auch für die Vereinsfinanzen.

Im Namen der Versammlung bedankte sich Kreisrätin Heide Lochmann für die geleistete Arbeit. Michael Deuser habe nicht nur als Vorsitzender des Ortsvereins Bauland, sondern auch an der Spitze Kreisverbands Neckar-Odenwald hervorragende Arbeit geleistet. Dank gelte auch dem kommissarischen Vorsitzenden Ralph Gaukel und dem gesamten Vorstandsteam für den wichtigen Einsatz im Berichtszeitraum.

In der anschließenden Aussprache verwies Klaus Vogel darauf, dass aktive und ehemalige Spitzenpolitiker aller Parteien mit ihrer teilweise erschreckenden Unfähigkeit zur Selbstkritik sowie ihrem oft völlig unzureichenden Vorbildverhalten auch selbst zu deren schlechtem Status beitrügen und die Arbeit vor Ort erschwerten. Für die Tagesordnungspunkte „Satzungsänderung“ und „Neuwahlen“ übernahm Werner Sabelhaus die Sitzungsleitung. In geheimer Abstimmung und einstimmig wurden sowohl die Statuten um die Doppelspitze ergänzt und sämtliche Posten im Vereinsvorstand sowie die Kassenprüfer neu gewählt. Alle RIO-Gemeinden sind nun dabei vertreten. Die Positionen im Einzelnen: Vorsitzende: Christian Gehrig, Klaus Vogel (beide Osterburken); stellvertretende Vorsitzende: Ralph Gaukel (Adelsheim), Michael Walz (Osterburken); Kassier: Kay Nultsch (Osterburken); Beisitzer: Bianca Joseph (Osterburken), Herbert Hodel (Seckach), Uli Hermann (Rosenberg); Kassenprüfer: Heide Lochmann (Adelsheim), Bärbel Bernlöhr (Adelsheim), Ute Gräf (Ravenstein). Danach übernahm der neue Vorsitzende Christian Gehrig die Leitung der Versammlung. Als erste Amtshandlung überreichte er dem Neumitglied Raphael Speidelsbach (Ravenstein) sein Mitgliedsbuch; dabei betonte er, wie erfreulich es sei, dass immer wieder junge Menschen den Weg in die Partei fänden.

Anschließend ehrte er Gerhard Knecht (Seckach) und Werner Sabelhaus (Osterburken) mit der entsprechenden Urkunde für 50-jährige Mitgliedschaft in der SPD – „ein wirklich außerordentlicher Einsatz für die sozialdemokratische Sache“. Werner Sabelhaus, der sich seit der Gründungsphase um den Ortsverein Bauland besonders verdient gemacht habe erhielt zusätzlich einen Geschenkkorb.