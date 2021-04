Camper-Corso nach Berlin geplant

Schlierstadt/Berlin. Die Camper-Initiative „Campen mit Abstand“, welche mehr als 10 000 Mitglieder auf Facebook hat, plant einen Camper-Corso nach Berlin. Dieser soll am 17. April um 12 Uhr am Olympischen Platz beginnen und zum Kanzleramt führen. Das Motto lautet: „Campen mit Abstand ist möglich. Öffnet sofort die Stell- und Campingplätze.“

Mehrere Forderungen

Sie fordern eine sofortige Öffnung der Stell- und Campingplätze, „denn Camping mit Abstand ist die beste, sicherste und kontaktärmste Regenerationsform für unsere Familien“, heißt es in der Pressemitteilung der Organisation. Es soll ein offener Brief an die Bundesregierung übergeben werden, in dem die Forderungen nochmals unterstrichen werden. Mit dabei ist auch eine Delegation aus Schlierstadt.