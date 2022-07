Besucher strömten auf das Festgelände

Osterburken. Die Römerstadt stand ganz im Zeichen des „Kilianimarktes“, der in etwas abgeänderter Form, nach zweijähriger coronabedingter Pause, wieder auf dem Platz vor der Baulandhalle unter Mitwirkung der Osterburkener Vereine stattfand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum obligatorischen Bieranstich hatten sich bereits zahlreiche Festbesucher eingefunden als Bürgermeister Jürgen Galm zusammen mit Diplom-Braumeister Christian Wunderlich von der Herbsthäuser Brauerei den Bieranstich vornahm, der musikalisch von Bernhard Schieß begleitet wurde. Bürger-meister Jürgen Galm entbot einen „herzlichen Willkommensgruß“ zum Kilianimarkt. In diesem Jahr fehlt etwas, so Galm, denn es steht wie sonst üblich kein großes Festzelt und der Markt ist in diesem Jahr auch etwas „kleiner“ ausgefallen. Im Jahr 2019 fand der letzte richtige Kilianimarkt statt, in den beiden Folgejahren 2020 und 2021 wurde man durch Corona ausgebremst, hatte aber im Juli als Ersatz ein kleines Vereinsfest veranstaltet.

Kurzfristig

In diesem Jahr war es durch die Corona-Pandemie immer noch nicht möglich vernünftig zu planen, so dass man doch noch recht kurzfristig ein „Kilianifest“ organisierte, dafür bedankte er sich bei den Vereinen, die sich daran beteiligen. Man freue sich nunmehr, dass wieder etwas Normalität zurückkehrt und doch zahlreiche Festbesucher zur Eröffnung gekommen sind, um gemeinsam zu feiern. Galm bedankte sich bei den teilnehmenden Vereinen, den Borkemer Kirn-austrändler, der DLRG Gruppe, dem Elferrat der Stadt Osterburken, dem Fanfarenzug, dem Förderverein Kindergarten Sankt Josef sowie dem Sportverein Osterburken für die Übernahme der Bewirtung und die angebotenen schmackhaften Speisen, sowie allen anwesenden Marktbeschickern mit ihrem vielfältigen Angebote. Sein Dank galt auch dem Autohaus Nenninger für die Ausstellung ihrer Fahrzeuge sowie der Drogerie Klonk für den Losstand, sein weiterer Dank galt den Mitarbeitern der Stadt für ihre Arbeit bei der Vorbereitung des Festes und wünschte einige fröhliche Stunden auf dem Fest verbunden mit der Hoffnung, dass man sich im kommenden Jahr wieder zum traditionellen Kilianimarkt hier vor der Baulandhalle treffen könne.

Mehr zum Thema Kilianimarkt Markt lockt wieder Mehr erfahren

Unter den Klängen des Badnerliedes gespielt von Bernhard Schieß brauchte Bürgermeister Galm nur zwei Schläge, um das bereitgestellte Bierfass anzustechen. Mit einer Plattenparty ab 20 Uhr auf dem Baulandhallenplatz wurde das Festprogramm des Tages beendet. Am Sonntag erfolgte bereits früh morgens die Aufstellung der Vereine in der Güterhallen/Friedrichstraße zum gemeinsamen Kirchgang. Im Anschluss ging die Kilianiprozession zum Festgelände, wo unter der Mitwirkung der Stadt - und Feuerwehrkapelle Osterburken das Patroziniumsfest Heiliger Sankt Kilian gefeiert wurde.

Buntes Programm

Der Marktbetrieb begann an diesem Tag um 11 Uhr. An diesem Tag kamen viele Besucher zum Fest und der Platz vor der Baulandhalle füllte sich schnell. Neben einem verkaufsoffenen Sonntag stellte das Autohaus Nenninger in der Friedrichstraße eine Reihe moderner Fahrzeuge aus. Auch an den Ständen der anwesenden Marktbeschicker war das Interesse der Festbesucher sehr groß. Die Kinder vergnügten sich am aufgebauten Kinderkarussell und es gab zudem noch einen Süßwarenstand mit vielen „Leckereien“. Am Nachmittag unterhielt das „Borkemer Original“ Peter Morbitzer die vielen Besucher mit seinen Unterhaltungsliedern. Bis spät in den Abend wurde in „Borke“ so richtig gefeiert. F