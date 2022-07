Markt lockt wieder

Osterburken. Nach zwei Jahren Pause findet das beliebte „Borkemer Fest“ der Kilianimarkt, am zweiten Juli Wochenende, Samstag 9. und Sonntag 10. Juli, in etwas geänderter Form, wieder in der Römerstadt statt. Zur Festeröffnung wird es in diesem Jahr keinen Festumzug der Vereine geben und auch kein Festzelt wird auf dem Festgelände vor der Baulandhalle aufgebaut werden, zudem wurde die Dauer des „Volksfestes“ auf zwei Tage begrenzt. Die Vereine der Stadt bieten auf dem Baulandhallenplatz ein reichhaltiges Festprogramm mit Speisen und Getränken an. Kinderkarussell, Süßigkeitenstand und Spielbude vom Vergnügungspark Oswald sorgen für Abwechslung bei groß und klein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Fest beginnt am Samstag 9. Juli ab 11 Uhr mit dem Marktbetrieb, wo die anwesenden Markthändler eine reichhaltige Produktpalette anbieten. Die Festeröffnung mit dem Bieranstich erfolgt am Samstag um 16 Uhr mit musikalischer Eröffnung. Mit einer Plattenparty ab 20 Uhr auf dem Baulandhallenplatz wird das Programm fortgesetzt.

Am Festsonntag, 10. Juli, erfolgt um 8.45 Uhr die Aufstellung der Vereine in der Güterhallen/Friedrichstraße zum gemeinsamen Kirchgang. Im Anschluss erfolgt die Kilianiprozession zum Festgelände, wo unter der Mitwirkung des Musikvereins Osterburken das Patroziniumsfest Heiliger Sankt Kilian gefeiert wird. Der Marktbetrieb beginnt an diesem Tag um 11 Uhr, ebenso wird ein schmackhaftes Mittagessen angeboten. Für das leibliche Wohl mit Bewirtung sorgen die örtlichen Vereine von Osterburken.

Mehr zum Thema TSV Rosenberg Kabarett zum Jubiläum Mehr erfahren Pferdefreunde Höpfingen Zwei Tage voller reitsportlicher Höhepunkte Mehr erfahren

Die Besucher erwartet am Nachmittag ein verkaufsoffener Sonntag. Eine Fahrzeugausstellung von Auto-Nenninger am Sonntag von 10 bis 18 Uhr und ein Losstand von Drogerie und Schmuck Klonk an beiden Festtagen in der Friedrichstraße unter dem Motto „Jedes Los gewinnt“ rundet das attraktive Programm ab. F