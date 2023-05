Wieder Weinfest im Zelt

Tauberrettersheim. Nach den Absagen des Weinfestes 2020 und 2021 und der einmaligen Auflage des Hofweinfestes 2022 feiert Tauberrettersheim jetzt wieder sein Weinfest im Zelt auf dem Festplatz an der Tauber. Die Weinfestgemeinschaft hat sich in zahlreichen Sitzungen mit Organisation Programm der 47. Auflage beschäftigt. Los geht es am Mittwoch, 17. Mai, mit den Original Taubertaler Musikanten und Weinprinzessin Annemarie I. An Christi Himmelfahrt beginnt um 11 Uhr der Frühschoppen.

Ab 12 Uhr spielen drei Jugendkapellen; unter dem Titel „Tag der Blasmusik“ das Jugendblasorchester Wittighausen, ab 14 Uhr schließt sich die Bläserklasse der Grundschule Röttingen an. Ab 15.15 Uhr kann man mit den Jungen Taubertalern den Nachmittag bei einem Schoppen aus der Weinlage „Königin“ sowie bei Kuchen genießen. Am Abend unterhält der Musikverein Frankonia Bütthard mit Blasmusik. Der Freitag wird Ruhetag sein. Am Samstagabend stehen zum Stimmungsabend wieder die Taubertaler Musikanten auf der Bühne und Weinprinzessin Annemarie wird ihre gekrönten Kolleginnen aus der Region begrüßen. Der Festbetrieb am Sonntag startet um 14 Uhr, bevor um 15 Uhr die Harthäuser Musikanten für Musik und Unterhaltung im Zelt sorgen, so dass das viertägige Weinfest standesgemäß ausklingen kann. Die Freiwillige Feuerwehr, der Sportverein FC Taubertal, der FC Bayern Fanclub und die Taubertaler Musikanten veranstalten das Weinfest gemeinsam. brun