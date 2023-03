Über 130 Helfer beim „Steidemer Frühjahrsputz“

Niederstetten. Über 130 freiwillige Helfer waren beim ersten großen „Steidemer Frühjahrsputz“ mit dabei: ein voller Erfolg für die Veranstalter und die Umwelt.

Sechs Vereine, darunter der TV Niederstetten, die Steide Runners, der Schwäbische Albverein, die Landfrauen, die Vorbachtaler Musikanten und die DLRG sowie die Freiwillige Feuerwehr riefen Mitglieder und die Bevölkerung auf, gemeinsam gegen den Unrat und die Vermüllung in und um die Stadt vorzugehen.

Die großangelegte Müllsammelaktion wurde durch die Stadt Niederstetten unterstützt, die auch die Schirmherrschaft übernahm. Nach gemeinsamen Vorbereitungen und fleißiger Werbung der Organisatoren war man gespannt, wie viele Teilnehmer die Aktion unterstützen würden. Und man wurde von der Vielzahl an Freiwilligen positiv überrascht. Bei traumhaftem Wetter kamen über 130 Personen, ob klein ob groß, jung oder alt zum gemeinsamen Treffpunkt am Bildungszentrum. Nach kurzen Worten von Bürgermeisterin Heike Naber erläuterte Steffen Reißenweber die Vorgehensweise des Aktionstags und gab einen Überblick über die Bereiche, in denen der Müll gesammelt werden sollte.

Jeder Verein oder Gruppierung hatte im Vorfeld schon einen Bereich zugeordnet bekommen, so dass die fleißigen Helfer sich nur noch ihrem Verein anschließen mussten. Ausgerüstet mit Müllsack, Greifzange und Eimer machte man sich auf den Weg. Das Einsatzgebiet erstreckte sich über die ganze Stadt. Alle öffentlichen Wege und Plätze wie zum Beispiel das komplette Sportgelände, die Schule, der Frickentalplatz und das Städtle wurden vom Müll befreit. Zudem wurden der Bach gereinigt und die Wohngebiete ebenfalls abgelaufen.

Außerorts nahm man sich verschiedene Verbindungswege in Richtung Flugplatz, den Radweg nach Oberstetten und den Naturlehrpfad vor. Wenn die Säcke zu schwer wurden, stellten die Gruppen diese sichtbar an den Straßenrand und drei Bauhofmitarbeiter, die die ganze Aktion mit unterstützten, sammelten diese mit den Fahrzeugen ein und entsorgten den Müll fachgerecht auf dem Bauhof. Die Firma Breidenbach unterstützte die Aktion mit einem Container. Die Gruppen waren eifrig und es kam einiges an Müll zusammen. Von Plastik über viele Glasflaschen bis hin zu Altreifen war leider alles dabei. Nach getaner Arbeit trafen dann alle Gruppen wieder am Bildungszentrum ein, um sich bei einem kleinen Vesper, das Uwe Ehnes vom Schwäbischen Albverein organisiert hatte, zu stärken und sich auszutauschen. Man erzählte sich von den Highlights und den kuriosen Funden und es waren sich alle einig, dass diese Müllsammlung super für die Natur, die Stadt und ihre Bevölkerung war und man diese auf jeden Fall im nächsten Jahr wiederholen sollte. sr