Der RFV Rot am See freut sich über die gute Beteiligung am 22. Hohenloher Reit-Event, das auch in diesem Jahr wieder an den beiden letzten Juli-Wochenenden stattfindet. Die insgesamt 18 Dressurprüfungen finden vom 22. bis 24. Juli auf dem großen Turnierplatz in Musdorf Statt. Auf dem Programm stehen Reitpferde-, Aufbau- & Nachwuchsprüfungen und Dressurprüfungen bis zur anspruchsvollen

...