Skulpturen von Christoph Traub

Weikersheim. Für die 16. Kunstausstellung unter dem Titel „Skulpturen.Schau!“ vom 14. Mai bis 17. Septemberhat die Stadt Weikersheim für dieses Jahr den Steinbildhauer Christoph Traub gewonnen. Er stellt insgesamt 19 Figuren im öffentlichen Raum aus.

Seine Arbeiten beinhalten immer den Aspekt der Versehrtheit – sowohl formalästhetisch als auch in der darin schwingenden inhaltlichen Bedeutung. Dem Künstler ist es wichtig, Wucht und Dramatik, Kraft und Leiden, aber auch Anspannung und Mut zum Ausdruck zu bringen. Vieles vereinige sich in den Skulpturen, ohne dass das Harte das Weiche, das Schwere das Leichte erdrückt. Dieses dialektische Moment sei bereits im Stein angelegt, diesem materialisierten Gedächtnis vergangener Zeiten, so der Bildhauer. Christoph Traub, geboren 1964, lebt und arbeitet in Schorndorf.

Die Vernissage findet am Sonntag, 14. Mai um 17 Uhr im Foyer der Tauberphilharmonie statt. Bürgermeister Nick Schuppert eröffnet die Ausstellung. Tobias Raab umrahmt die Vernissage musikalisch am Klavier. Der Künstler ist anwesend und führt durch die Ausstellung. Interessierte sind willkommen.