Operngala der Musikhochschule Würzburg

Aub. Zum zweiten Mal präsentieren sich Gesangstudierende der Musikhochschule Würzburg auf der Freilichtbühne Aub zu zwei sommerlichen Opernabenden. Sie finden statt am Freitag, 15., und Samstag, 16. Juli, jeweils um 20 Uhr auf der Spitalbühne Aub statt. Unter der Leitung von Prof. Katharina Thoma (Regie) zeigen die jungen Sängerinnen und Sänger, was sie im vergangenen Semester erarbeitet haben: von der Arie bis hin zum großen Ensemble, von der Frühzeit der Oper mit Monteverdi und Händel über bekannte Szenen von Mozart und Rossini bis ins 20.Jhdt entsteht ein breiter Querschnitt. Am Klavier begleitet von versierten Korrepetitoren stürzen sich die Nachwuchskünstler unter freiem Himmel ins Opernvergnügen. Die Inszenierung liegt in den Händen von Hans Walter Richter und Ilaria Lanzino, die künstlerische Leitung hat Prof. Katharina Thoma. Bild: Andreas Herold

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1