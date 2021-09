Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Landrat Norbert Heuser - In Buchen geboren, in Krautheim aufgewachsen und in Bad Mergentheim Abitur gemacht / Wechsel an der Spitze des Landkreises Heilbronn Norbert Heuser wird neuer Chef für 1600 Mitarbeiter

Norbert Heuser wird an diesem Samstag neuer Landrat des Landkreises Heilbronn. Geboren wurde er als „Buchener Blecker“, aufgewachsen ist er in Krautheim. Danach folgten Stationen im Taubertal.