Niederstettener Nachwuchsschützen sorgen für wahren Medaillenregen

Niederstetten. Von Ende Mai bis Anfang Juli fanden die Württembergischen Meisterschaften statt. Jedes Wochenende waren auch Jugendschützen aus Niederstetten am Start. Und die Erfolge des Nachwuchses konnten sich sehen lassen.

Den Beginn machte Ronja Weidmann in der Disziplin KK 3x40. Von Beginn an lief es sehr gut für Ronja, kniend schaffte sie starke 382, liegend 384 und zum Schluss stehend mit 369 – was zu einem super Ergebnis von 1139 Ringen führte. Mit diesem Ergebnis sicherte sie sich souverän den Vizemeistertitel und mit ihren Mannschaftskolleginnen Nele Stark und Janina Link mit neuem Landesrekord den Titel des Württembergischen Meisters.

Zwei Wochen später war erneut Ronja am Start in der Disziplin KK 60 Schuss liegend. Hier lieferte sie einen soliden Wettkampf ab ohne große Schwankungen in den einzelnen Serien. Als sechs Schuss vor Ende der Schlagbolzen gebrochen war, wurde hektisch versucht, so schnell wie möglich einen neuen einzubauen. Dies ist dann auch gelungen, aber die Konzentration hat doch etwas darunter gelitten. So stand am Ende ein Ergebnis von 612,4 Ringen fest, was wiederum zu einem tollen zweiten Platz reichte. Mit der Mannschaft holte sie wieder den ersten Platz und wurde Württembergischer Meister.

Ende Juni ging es mit den jüngeren Schützen weiter. Den Start machte Jonas Hamm in der Disziplin Luftgewehr 3-Stellung (kniend, liegend und stehend). Jonas kam sehr gut in den Wettkampf und schaffte mit 20 Schuss kniend starke 188 Ringe. Bei liegend hat er es genauso weiterlaufen lassen und schaffte sogar 195 Ringe. Zum Schluss beendete er stehend mit ebenfalls guten 183 Ringen. Somit hatte er ein Gesamtergebnis von 566 Ringen erreicht, was in der Nähe seiner persönlichen Bestleistung liegt. Mit diesem Ergebnis sicherte er sich den zweiten Platz. Als nächste war Fabienne Weidmann mit der Luftpistole im Einsatz. Hier lief der Wettkampf zum Teil sehr schwankend in den einzelnen Serien. Sie konnte sich dennoch im Laufe des Wettkampfes steigern und beendete ihn mit 337 Ringen. Ringgleich mit der Zweitplatzierten holte sie sich völlig überraschend den ersten Platz und ist württembergische Meisterin. Mit ihren Mannschaftskolleginnen Carmen und Julia sicherten sie sich ebenfalls den ersten Platz, mit neuem Landesrekord, und somit den Landesmeistertitel in der Mannschaftswertung. Somit endete der erste Tag mit vier Medaillen, was nicht unbedingt zu erwarten war.

Am nächsten Tag waren wiederum Jonas und Fabienne im Einsatz, wurden von der jüngeren Schützin Lucy Müller begleitet, für die es die erste Teilnahme an den Meisterschaften überhaupt war.

Als erster war Jonas mit dem Luftgewehr am Start. Mit zwei sehr guten Serien von 95,9 und 97,7 Ringen und einem Gesamtergebnis von 193,6 Ringen reichte es erneut aufs Treppchen. Mit nur 1,2 Ringen Rückstand auf den ersten Platz wurde er toller Zweiter und holte somit seinen zweiten Vizemeistertitel an diesem Wochenende.

Fabienne war mit der Sportpistole zeitgleich am Start. Hier werden 30 Schuss Präzision und 30 Schuss Duell geschossen. In der Präzision schaffte sie mit 249 Ringen ein ordentliches Ergebnis, bei Duell konnte sie sich nicht steigern und kam auf 250 Ringe, was ein Gesamtergebnis von 499 Ringen bedeutete. Mit dieser Leistung sicherte sie sich den dritten Platz. Mit ihren Mannschaftskolleginnen Carmen und Julia reichte es erneut mit Landesrekord zum ersten Platz und zum Titel des württembergischen Meisters. Lucy Müller trat in der Disziplin Lichtgewehr an, da sie ja erst elf Jahre alt ist. Für ihre erste Teilnahme zeigte sie schon eine gewisse Stabilität in ihrem Wettkampf, der ebenfalls über 20 Schuss ging. Am Ende stand sie freudestrahlend da und war mit ihrer Leistung von 158 Ringen mehr als zufrieden. Als sie auch noch als beste in ihrer Altersklasse ausgezeichnet wurde, kannte die Freude keine Grenzen mehr.

Am letzten Wochenende waren noch einmal Ronja und Jan am Start, für Jan ebenfalls seine ersten Titelkämpfe in Ruit. Für Ronja standen am Samstag die Disziplinen KK 3x20 und Luftgewehr auf dem Programm.

Am Morgen stand die Disziplin Luftgewehr auf dem Programm. Bei diesem 40 Schuss-Programm (was auf zehntel Wertung geschossen wird) kam sie sehr gut in den Wettkampf und schaffte 101,9 und 101,7 Ringen. Auch die anderen beiden Serien mit 102,2 und 99,2 Ringe waren okay. Mit dieser Leistung kam sie in der Endabrechnung mit 405 Ringen auf den nicht zu erwarteten zweiten Platz und mit der Mannschaft ebenfalls auf den zweiten Platz.

Kurze Zeit später ging es schon gleich weiter mit KK 3x20. Ronja startete sehr stark bei knieend und beendete mit 191 Ringen den Durchgang. Liegend legte sie noch einen drauf und erreichte tolle 198 Ringen. In der letzten Anschlagsart stehend, was immer etwas schwankend bei ihr ist, konnte sie an diesem Tag mit 182 Ringen überzeugen. Somit erreichte sie ein hervorragendes Gesamtergebnis von 571 Ringen und sicherte sich erneut einen Podestplatz. Mit dieser starken Leistung holte sie sich den zweiten Platz. Auch in der Mannschaft reichte es aufs Treppchen, mit Nele und Janina holten sie sich souverän mit 50 Ringen Vorsprung den ersten Platz. Somit beendete Ronja die Württembergischen Meisterschaften mit insgesamt acht Medaillen. Am letzten Tag hatte Jan seinen Start, was sich bei ihm in leichter Nervosität zeigte. Auch er schoss im Rahmen seiner Möglichkeiten einen guten Wettkampf und überzeugte mit 341 Ringen, was für ihn persönliche Bestleistung bedeutete, ebenfalls. Somit waren die Württembergischen Meisterschaften für die Niederstettener Jugendlichen beendet. Mit sechs Meister-, sieben Vizemeistertiteln und einem dritten Platz wurde trotz der langen Corona-Pause das Ergebnis von 2019 weit übertroffen.