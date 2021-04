Mediothek bietet eKidz-App

Niederstetten. Seit April bietet die Onleihe Heilbronn-Franken auch für die Leser der Mediothek Nieder-Mediothestetten die neue eKidz-App kostenfrei an. Eltern, die einen Leseausweis haben, können ihre Kinder dort anmelden und aus elf Lesestufen auswählen, je nachdem wie gut das Kind schon liest. Die Kinder können Texte ihrer Lesefähigkeit entsprechend lesen oder vorgelesen bekommen. Es ist auch möglich, das Gelesene aufzunehmen und so zu kontrollieren, wie gut das Kind den Text gelesen hat. Bis zu zwei Kinder können dort angemeldet werden und auf verschiedenen Stufen lesen üben. Auf Youtube (https://youtu.be/Z1FxZxdefEY) gibt es für alle Eltern ein Erklärvideo. Nähere Infos in der Mediothek Niederstetten.

