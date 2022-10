Kursangebote im November

Bad Mergentheim/Weikersheim. Die Volkshochschule plant folgende Kursangebote im Monat November:

Weikersheim. Spiel, Spaß und Bewegung – Eltern-Kind-Kurs für Kinder ab zwei bis vier Jahre. In diesem Kurs wird alles vereint, was den Kindern Spaß macht und sie in einer gesunden Entwicklung unterstützt. Mit Gruppentänzen, Erzählideen und dem Einsatz von Instrumenten, wird dem Bedürfnis der Kinder nach musikalischer Entfaltung entsprochen und das Sprech- und Sozialverhalten der Kinder gefördert. Ab Montag, 7. November, von 16.30 bis 17.30 Uhr mit Sabine Rumm. Weikersheim, Zehntscheune Laudenbach, fünf Termine.

Apple iPad – iPhone Einstiegskurs für Anwender. Man hat kürzlich ein Apple iPad oder iPhone geschenkt bekommen oder erworben und möchte sich mit der faszinierenden virtuellen Welt vertraut machen, besitzt aber keine oder kaum Vorkenntnisse? Am Ende des Kurses ist der Umgang mit diesem faszinierenden Medium nicht mehr fremd. Man hat sicher schon mal etwas von Apps gehört - hier bekommt man die Auswahl im App Store und den Umgang damit nahegebracht, wie auch einen Streifzug durch iTunes. Benutzereinstellungen, Bedienung sowie weitere Themenwerden vorgestellt. Das eigene Gerät sollte man mitbringen. Ab Donnerstag, 17. November, von 17 bis 19.15 Uhr mit Lothar Bankwitz. Weikersheim, VHS-Zentrum, zwei Termine. Informationen und Anmeldung: Weikersheim, Barbara Wirth unter Telefon 07934/9937620; Igersheim, Irmgard Heinen unter Telefon 07931/492121; Niederstetten, Sabrina Schürger unter Telefon 0174/4919456; Geschäftsstelle Bad Mergentheim unter Telefon 07931/574300 und im Internet unter www.vhsmgh.de.