Hohe Aufmerksamkeit für Ausbildungsprojekt

Mulfingen/Hannover. Auch beim Besuch des Bundeskanzlers auf dem Stand von ebm-papst bei der Hannover Messe standen sie voll im Fokus: die Azubis des Weltmarktführers für Ventilatoren und Antriebstechnik. Im Namen des Projektteams von 17 Auszubildenden, das den gesamten Messeauftritt des Unternehmens aus Hohenlohe verantwortet hat, begrüßte Studentin Melanie Bildhoff Kanzler Olaf Scholz.

Der SPD-Politiker war der Einladung der Nachwuchskräfte gefolgt, die als „Zukunftshelden“ unter dem Motto „We make the difference“ zeigen wollen, dass Ausbildung mehr ist als „Kaffee holen und Büroklammern sortieren“. Vielmehr gehe es darum, Verantwortung zu übernehmen.

Fan von Dualer Ausbildung

Olaf Scholz begrüßte im Blick auf Nachwuchs- und Fachkräftemangel die Initiative der Auszubildenden bei ebm-Papst. „Wer sich für eine Berufsausbildung entscheidet, macht genau das Richtige“, betonte der Kanzler. Dies gelte sowohl für Deutschland als auch für Indonesien, fügte er im Blick auf den indonesischen Präsidenten Joko Widodo hinzu, der ihn begleitete. Scholz bezeichnete sich als „großen Fan“ der dualen Berufsausbildung und zeigte sich beeindruckt davon, dass die Azubis gleich am Anfang ihrer Karriere bei ebm-papst so ein wichtiges Projekt übernehmen können.

Vorreiterrolle übernommen

CEO Klaus Geißdörfer, der bewusst im Hintergrund blieb, bekräftigte, dass ebm-papst „mächtig stolz darauf sein kann, was die jungen Menschen leisten“. Für ihn ist das Projekt „ein voller Erfolg. Das Unternehmen habe bewusst eine Vorreiterrolle übernommen. „Wir wollen zeigen, dass junge Menschen schon in der Lehre Verantwortung übernehmen können und mit ihren Idee die gesamte Mitarbeiterschaft inspirieren können“, fügte er hinzu.

Gemeinsam mit Melanie Bildhoff präsentierte Geißdörfer den prominenten Besuchern eine zukunftsweisende Neuentwicklung von ebm-papst in der Lüftungs- und Heizungstechnik. Der High-Speed-Turbo-Verdichter dreht sich mit 300 000 Umdrehungen pro Minute und sorgt für einen „extrem effizienten und nachhaltigen“ Einsatz in der Kältetechnik. Als „sehr gut“ würdigte Scholz die zukunftsweisende Innovation, mit der man Energie im zweistelligen Bereich einsparen kann. Für die Auszubildenden war es ein besonderes Highlight, den Bundeskanzler persönlich zu begrüßen und ihr Projekt zu präsentieren. „Es ist toll, dass wir unser gesamtes Projekt in den vergangenen Monaten alleine verantworten und umsetzen konnten bis zum Empfang des Kanzlers am Stand“, sagte Maximilian Chrzan, der mit Melanie Bildhoff und Kim Ziegler das Kernteam der Azubis bildete. Am Nachmittag folgte mit Winfried Kretschmann der nächste prominente Politiker.

Der baden-württembergische Ministerpräsident nahm sich fast eine Stunde Zeit für den Austausch mit den Auszubildenden und der Geschäftsführung. Er zeigte sich beeindruckt von der Innovationskraft des Unternehmens, sowohl im Blick auf die Nachwuchsförderung als auch auf zukunftsweisende technische Entwicklungen. Von Hotelbuchungen und Produktauswahl über Anschreiben an Kunden bis zur Verhaltensschulung reichte das Spektrum bei der Organisation. Selbst Bundes- und Landespolitik hat der Nachwuchs in Eigenregie eingeladen.