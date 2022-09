Die beiden Firmen Sonderschrauben Güldner GmbH & Co. KG und die WTN Werkzeugtechnik Niederstetten veranstalten einen Tag der offenen Türe am Donnerstag, 22. September, auf dem Firmengelände der Sonderschrauben Güldner, in der Hohen Buche 13 in Niederstetten.

In Kooperation mit dem Bildungszentrum Niederstetten wird mit einem Schülernachmittag um 13.30 Uhr gestartet. Die Jahrgänge

...