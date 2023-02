Große Markttage in Blaufelden

Blaufelden. Die „Landwirtschaftlichen Markttage“ in Blaufelden organisiert der Maschinen- und Betriebshilfsring Blaufelden schon seit über 35 Jahren. Am Freitag und Samstag, 10. und 11. Februar, finden sie jeweils von 10 bis 17 Uhr im Veranstaltungszentrum statt. In der alten Versteigerungshalle wurde vor über drei Jahrzehnten begonnen, den Landwirten eine Plattform zu bieten, ihre gebrauchten Maschinen und Geräte zu verkaufen.

Die Veranstaltung wurde größer und bald wurde dem Gebrauchtmaschinenmarkt noch eine Ausstellung angegliedert. Genossenschaften, Firmen und landwirtschaftliche Dienstleister informierten über ihre Produkte, Angebote und Dienstleistungen. Am zweiten Februar-Wochenende steht nun das Blaufelder Veranstaltungszentrum wieder ganz im Zeichen der Landwirtschaft. Im Außenbereich wird es eine Ausstellung von gebrauchten Schleppern, Maschinen und Geräten geben. Ebenso werden neue Maschinen und Gerätschaften für den überbetrieblichen Einsatz präsentiert und vorgestellt. Die großen Landtechnik-Firmen aus der Region informieren über neueste Schlepper- und landtechnische Neuheiten in der Markthalle. In der großen Mehrzweckhalle informieren über 30 Firmen, Genossenschaften und Dienstleister über ihre Dienstleistungs-Angebote, über neue Projekte, Reisen, Fahrten, Betriebsmittel und anderes. Vor Ort sind etwa der Waldbauverein Gerabronn und auch das Landwirtschaftsamt Ilshofen. Natürlich sind die Markttage auch ein wichtiger Treffpunkt der Landwirtschaft aus der Region. Auch aus den benachbarten Landkreisen Ansbach und Main-Tauber kommen immer mehr Besucher nach Blaufelden. Wie gewohnt wird ein Gebrauchtmaschinenkatalog erstellt. Der Katalog ist ab Freitag bei den Markttagen erhältlich. Mit einem Beisammensein klingen die Markttage am Samstag aus. Besondere Aufmerksamkeit dürfte der Vortrag am Freitag, 10. Februar, ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle finden. Kurt Glück, Leiter des Marketing-Bereichs bei der Firma Horsch-Maschinenbau, referiert zum Thema: „Zukunft der Landwirtschaft – wo geht die Reise hin?“.