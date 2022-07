Angestellte geschlagen

Würzburg. Auf die Tageseinnahmen einer Tankstelle hatte es am späten Samstagabend wohl ein 33-Jähriger abgesehen. Gerade als eine Angestellte die Tankstelle abschließen wollte, griff der Mann an und forderte Bargeld. Nachdem eine Anwohnerin aus dem Fenster rief, dass die Polizei verständigt ist, flüchtete der Täter. Kurz nach der Tat nahm eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt einen Tatverdächtigen fest. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kripo Würzburg. Kurz nach 23 Uhr schloss die Angestellte die Tankstelle ab. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach näherte sich in diesem Moment der 33-Jährige und forderte Bargeld. Als die 49-Jährige nicht auf die Forderung einging, schlug der Täter der Frau ins Gesicht und forderte erneut Bargeld. Erst als eine Anwohnerin auf die Hilferufe aufmerksam wurde und aus dem Fenster rief, dass die Polizei bereits alarmiert ist, ließ der Mann von der Angestellten ab und flüchtete in Richtung Innenstadt.

