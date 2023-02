Beckstein: Königliche Weinprobe und spannende Einblicke für FN-Leser

Odenwald-Tauber/Beckstein. Die Fränkischen Nachrichten öffnen ihren Lesern und Fans in den nächsten Monaten einige besondere Türen und ermöglichen spannende Blicke hinter sonst verschlossene Tore und Kulissen. Zudem gibt es einen direkten Austausch mit der FN-Redaktion und weiteren interessanten Experten vor Ort.

Am Freitag, 3. März, ab 19 Uhr steht die Winzergenossenschaft (WG) Beckstein im Mittelpunkt. Der historische Fasskeller wird erkundet, die moderne Weinproduktion kennengelernt und es folgt eine exklusive und zugleich „königliche Weinprobe“ unter Leitung der Taubertäler Weinkönigin Christina Wille. Dazu gesellt sich FN-Chefredakteur Fabian Greulich und stellt sich den neugierigen FN-Lesern. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

„Es ist immer wieder schön, Weinfreunde aus nah und fern von unserer Qualität zu überzeugen und beim Verkosten für einen Überraschungsmoment zu sorgen“, betont Michael Spies, der für Marketing und Events bei der WG Beckstein zuständig ist, und kündigt für den Termin am Freitag, 3. März, neben einem Begrüßungssekt auch fünf exzellente Weine – blind verkostet, samt Vesper, an.

WG-Geschäftsführer Michael Braun ergänzt: „Wein ist Faszination – und seit Jahrhunderten wird im Taubertal Weinbau betrieben. Wir, die Becksteiner Winzer, machen junge und frische Weine und arbeiten mit Weitblick am Trend Wein. Nur die gezielte Steuerung, von der Erzeugung der Trauben bis zum Weingenuss im Glas, kann unseren Anspruch genügen.“ Der Muschelkalk und das „Cool Climate“ böten laut Braun „beste Voraussetzungen für gute Weine – doch zu einem großen Wein werden sie erst, durch die Vollendung im Keller“.

Die Erfolgsgeschichte der WG begann 1894 mit der Gründung der Genossenschaft durch 18 Becksteiner Winzer. Heute zählt man rund 250 Mitglieder, die 250 Hektar Rebfläche bewirtschaften. Die Becksteiner sind damit der größte Weinproduzent in der Region. Das Einzugsgebiet erstreckt sich auf 21 Weinorte.

„Wir haben ca. 60 Prozent Weißwein und 40 Prozent Rotwein. Im Mittelpunkt stehen alle Rebsorten. Wir legen Wert auf sauber ausgearbeitete Weißweine mit eleganter Frische mit zarter Mineralität und feiner Fruchtigkeit in unterschiedlichen Qualitäten. Auch bei den Rotweinen sind der Schwarzriesling, der Spätburgunder und die autochthone Rebsorte der Tauberschwarz beliebt. Die Veredelung im kleinen Holzfass bei Rot- und Weißweinen spiegelt unser Können im Keller wider“, erzählt Michael Spies und meint weiter: „Das sind auch die Stärken der Genossenschaft – unterschiedliche Lagen in unterschiedlichen Ortschaften bieten uns große Möglichkeiten in der Diversifikation und Auswahl der passenden Trauben für die entsprechenden Wein- und Sektspezialitäten.“ Stolz ist man auf die nationalen Prämierungen im Gault&Millau, die hohe Bepunktung im Falstaff mit Rotweinen und Weißweinen über 90 Punkten, zahlreiche goldprämierte Weine bei der Berliner Weintrophy und vom Badischen Weinbauverband.

Karten gibt es im Vorverkauf für 29 Euro pro Person (19 Euro für FN-Card Premium-Inhaber) in der Vinothek der Becksteiner Wein-Welt; weitere Informationen unter Telefon 09343 / 500-0 und www.becksteiner-winzer.de.